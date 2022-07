Bei der Tour de France steht heute die 16. Etappe an. Das Rennen wird hier im Liveticker angeboten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Tour de France: 16. Etappe JETZT im Liveticker

Auch Walscheid nicht mehr dabei: Übrigens fehlt auch Max Walscheid im Fahrerfeld. Dem Deutschen von Cofidis kommt ebenfalls ein positiver Coronatest in die Quere.

Maillot Jaune: Im wichtigsten Trikot der Tour steckt nun schon seit geraumer Zeit Jonas Vingegaard, der sich in der Tat zu einem ernsthaften Kontrahenten für Titelverteidiger Tadej Pogacar entwickelt hat. Fast zweieinhalb Minuten hat der Däne Vorsprung. Sicherlich ist der Slowene in der Lage, am Samstag im Zeitfahren etwas aufzuholen - nicht aber den kompletten Rückstand. Der zweimalige Toursieger muss in den Pyrenäen attackieren. Als Dritter befindet sich mit Geraint Thomas der Champion von 2018 in Lauerstellung - lediglich 21 Sekunden hinter Pogacar.

Halbherzige Tempoverschärfung: Es dauert einen Kilometer, bis es eine erste kleine Tempoverschärfung gibt. Doch das schaut nicht ernsthaft aus. Die Geschwindigkeit geht kurz darauf wieder runter.

Scharfer Start: Nach dem gemächlichen Rollen durch die Straßen von Carcassonne schaut jetzt Tour-Direktor Christian Prudhomme oben aus dem Führungsfahrzeug heraus, schwenkt die gelbe Flagge und gibt damit das Rennen frei. Ausnahmsweise gibt es nicht sofort Attacken, man wartet ab.

Der Grüne Wout: Hinsichtlich des Grünen Trikots sind sich alle einig. Sollte Wout Van Aert Paris erreichen, wird ihm das Textil für den besten Sprinter nicht zu nehmen sein. Der Belgier hat schließlich unfassbare 200 Punkte Vorsprung - und das auf Pogacar, der beim Kampf um Gelb ja wie beim Bergtrikot nur Kollateralschaden anrichtet, wenn er einem Konkurrenten dabei versehentlich den Sieg in einer Spezialwertung streitig macht.

Das Feld rollt: Soeben hat sich das Peloton in Bewegung gesetzt. In Carcassonne fehlen heute vier weitere Fahrer. Aufgrund einer Erkältung kann Lennard Kämna die Tour nicht fortsetzen. Jakob Fuglsang muss wegen einer gebrochenen Rippe die Segel streichen. Darüber hinaus wurden Mikaël Cherel und Aurelien Paret-Peintre von AG2R positiv auf das Coronavirus getestet. Folglich sind 148 Radprofis verblieben.

Geschke weiter im Bergtrikot: In Sachen Bergtrikot gibt es also bestenfalls 23 Punkte zu ergattern. Folglich ist lediglich eine begrenzte Zahl von Fahrern rechnerisch überhaupt in der Lage, Simon Geschke das Trikot heute streitig machen zu können. Acht an der Zahl sind es genau. Einige davon - wie Jonas Vingegaard oder Tadej Pogacar - fahren allerdings auf Gesamtklassement und nehmen Bergpunkte nur nebenbei mit. Aber natürlich kann auch das dazu führen, dass es zu einem Trikotwechsel kommt, schließlich hat der Slowene bei seinen beiden Toursiegen 2020 und 2021 zugleich das gepunktete Jersey gewonnen. Für Geschke also empfiehlt es sich, in die Gruppe des Tages zu gelangen, um weitere Punkte abzustauben.

Tagesprofil: Auf dem heutigen Tagesabschnitt geht es mit 3.422 Höhenmetern noch vergleichsweise gemächlich zu. Anfangs ist es lediglich hügelig mit zwei Bergwertungen der 4. und 3. Kategorie. Nach knapp 68 Kilometern folgt in Lavelanet der Zwischensprint. Erst auf dem letzten Drittel der Tagesdistanz stehen die ersten zwei Pyrenäenberge auf dem Programm - beide der 1. Kategorie. Am Port de Lers geht es bis auf 1.517 Meter hinauf. Steiler ist dann die Mur de Peguere. Anschließend folgt allerdings noch eine etwa 27 Kilometer lange Abfahrt ins Ziel nach Foix.

Vor Beginn: Inzwischen befindet sich der Tour-Tross im Süden Frankreichs. Und dort befinden sich an der Grenze zu Spanien bekanntlich die Pyrenäen. In der Tat führt uns die Reise heute in das nach den Alpen zweite Hochgebirge, welches dem Peloton bei jeder Tour zugemutet wird. Es nahen mit Blick aufs Gesamtklassement also die Tage der Entscheidung. Richtig schwer wird es allerdings erst morgen und übermorgen.

Vor Beginn: Die Radprofis sind auf der 179 Kilometer langen hügeligen Strecke von Carcassone bis Foix im Einsatz. Der scharfe Start erfolgt um 12.40 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Etappe bei der Tour de France.

Tour de France: 16. Etappe heute im TV und Livestream

