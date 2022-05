Radsport - Straßen-WM 2022: Ort, Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Im September steht die Straßen-WM im Radsport auf dem Programm. Schon jetzt bekommt Ihr von uns alle notwendigen Informationen zum Ort, Datum und Terminen sowie zur Übertragung im TV und im Livestream.

Im September diesen Jahres wird zum 89. Mal die Straßen-Weltmeisterschaft im Radsport ausgetragen. Radsport-Stars wie Wout van Aert machen dabei Jagd auf die Titelträger von 2021, den Italiener Filippo Ganna (Einzelzeitfahren) und den Franzosen Julian Alaphilippe (Straßenrennen).

Die beiden Athleten konnten sich letztes Jahr in der belgischen Region Flandern die Krone aufsetzen. Eine erste Übersicht über Ort, Datum und Termine bekommt Ihr natürlich von uns. Ebenso geben wir Euch alle verfügbaren Informationen zur Übertragung im TV und im Livestream.

Radsport - Straßen-WM 2022: Ort, Datum, Termine

Die Radsport-Fans aus aller Welt können sich darauf freuen, ihre Spitzenfahrer bei der Straßen-WM dieses Jahr in Australien fahren zu sehen. Konkret startet die Weltmeisterschaft am 18. September mit den Einzelzeitfahren der Herren und Damen in Wollongong, welches sich knapp 85 Kilometer südlich von Sydney befindet.

Innerhalb von einer Woche werden dort 16 verschiedene Rennen ausgetragen, zu denen neben den Elitekonkurrenzen Junioren- und Staffelwettbewerbe zählen. Am 25. September endet die Weltmeisterschaft mit dem Straßenrennen der Herren.

Datum Klasse Weltmeister(in) 2021 Einzelzeitfahren Sonntag, 18. September Damen Elite Ellen van Dijk (Niederlande) Sonntag, 18. September Herren Elite Filippo Ganna (Italien) Montag, 19. September Herren U23 Johan Price-Pejtersen (Dänemark) Dienstag, 20. September Juniorinnen Aljona Iwantschenko (Russland) Dienstag, 20. September Junioren Gustav Wang (Dänemark) Mittwoch, 21. September Mixed Staffel Deutschland Straßenrennen Freitag, 23. September Junioren Per Strand Hagenes (Norwegen) Freitag, 23. September Herren U23 Filippo Baroncini (Italien) Samstag, 24. September Juniorinnen Zoe Bäckstedt (Großbritannien) Samstag, 24. September Damen Elite Elisa Balsamo (Italien) Sonntag, 25. September Herren Elite Julian Alaphilippe (Frankreich)

© getty Der Italiener Filippo Ganna konnte sich 2021 im Einzelzeitfahren durchsetzen.

Radsport - Straßen-WM 2022: Übertragung im TV und Livestream

Das siebentätige Spektakel sollte sich niemand entgehen lassen. Daher zeigen wir Euch, wo und wie Ihr das Event im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Radsport - Straßen-WM 2022: Übertragung im TV

Noch sind keine handfesten Informationen über die Übertragungsrechte durchgesickert. Allerdings ist unlängst bekannt, dass der TV-Sender Eurosport als der Radsport-Sender schlechthin gilt. Daher können radsportbegeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer schon einmal mit einer Austragung auf dem TV-Kanal planen.

Wenn das der Fall sein sollte, werden große Teile der Weltmeisterschaft live und kostenlos im TV zu sehen sein. Es ist zusätzlich davon auszugehen, dass noch eine noch breitere Übertragung über den Pay-TV-Sender Eurosport 2 angeboten wird.

Radsport - Straßen-WM 2022: Übertragung im Livestream

Sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 können zudem auch online im Eurosport Player abgerufen werden. Mögliche Interessenten müssten für ein Abonnement allerdings eine Summe von 6,99 Euro monatlich aufwenden.

In dem Fall einer Ausstrahlung der Straßen-WM bei Eurosport können sich Kundinnen und Kunden von DAZN freuen. Da die beiden Dienste über eine Kooperation verfügen, können alle Inhalte von Eurosport auch im Livestream bei DAZN abgerufen werden.

Neben der Option, über DAZN die Inhalte von Eurosport zu nutzen, können sich Abonnenten unter anderem auf Live-Fußball (u.a. Champions League und Bundesliga), US-Sport und Tennis freuen.

Neukunden zahlen für ein DAZN-Abo entweder 29,99 Euro für ein Monatsabo oder 274,99 Euro, wenn sie direkt ein Jahresabo abschließen.

