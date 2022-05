Giro d'Italia, Übertragung heute live: 3. Etappe im TV und Livestream

Tag 3 beim Giro d'Italia, heute fahren die Athleten ein letztes Mal durch Ungarn. Wie das Rennen ausgeht und wo ihr es im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Zwei Teilstücke in Ungarn liegen bereits hinter uns, am heutigen Sonntag geht es beim Giro d'Italia dort noch einmal zur Sache. Ein Massensprint am Ende der Etappe ist nicht unwahrscheinlich, führt doch ein Großteil der 201 km langen Strecke von Kaposvar nach Balatonfüred über ebenes Terrain. Los geht es um 12.40 Uhr!

Giro d'Italia 2022: Die Etappen im Überblick

Etappe Datum Strecke Länge 1. Etappe 6. Mai 2022 Budapest - Visegrád 195 Kilometer 2. Etappe 7. Mai 2022 Budapest - Budapest - Einzelzeitfahren 9,2 Kilometer 3. Etappe 8. Mai 2022 Kaposvár - Balatonfüred 201 Kilometer Ruhetag 9. Mai 2022 4. Etappe 10. Mai 2022 Avola - Ätna 166 Kilometer 5. Etappe 11. Mai 2022 Catania - Messina 172 Kilometer 6. Etappe 12. Mai 2022 Palmi - Scalea 192 Kilometer 7. Etappe 13. Mai 2022 Diamante - Potenza 198 Kilometer 8. Etappe 14. Mai 2022 Neapel - Neapel 149 Kilometer 9. Etappe 15. Mai 2022 Isernia - Blockhaus 187 Kilometer Ruhetag 16. Mai 2022 10. Etappe 17. Mai 2022 Pescara - Jesi 194 Kilometer 11. Etappe 18. Mai 2022 Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia 201 Kilometer 12. Etappe 19. Mai 2022 Parma - Genua 186 Kilometer 13. Etappe 20. Mai 2022 Sanremo - Cuneo 157 Kilometer 14. Etappe 21. Mai 2022 Santena - Turin 153 Kilometer 15. Etappe 22. Mai 2022 Rivarolo Canavese - Cogne 177 Kilometer Ruhetag 23. Mai 2022 16. Etappe 24. Mai 2022 Salò - Aprica 200 Kilometer 17. Etappe 25. Mai 2022 Ponte di Legno - Lavarone 165 Kilometer 18. Etappe 26. Mai 2022 Borgo Valsugana - Treviso 146 Kilometer 19. Etappe 27. Mai 2022 Marano Lagunare - Castelmonte 178 Kilometer 20. Etappe 28. Mai 2022 Belluno - Passo Fedaia/Marmolada 165 Kilometer 21. Etappe 29. Mai 2022 Verona - Verona - Einzelzeitfahren 17,1 Kilometer

© getty Beim Giro d'Italia steigt heute die 3. Etappe.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 3. Etappe im TV und Livestream

Wenn Ihr die 3. Etappe des Giro d'Italia live und in Farbe verfolgen möchtet, habt Ihr Glück! Es gibt gleich mehrere Optionen, das heutige Rennen im TV und Livestream zu verfolgen, nämlich bei Eurosport und DAZN.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 3. Etappe im TV

Eurosport ist wie so oft Eure Anlaufstelle im Free-TV, wenn es um Radsport geht. Der Sender strahlt das fünfstündige Rennen in Gänze aus, ab 12.15 Uhr könnt Ihr dort zu den Vorberichten einschalten.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 3. Etappe im Livestream

Neben der TV-Übertragung bietet Eurosport über den Eurosport Player auch einen Livestream der 3. Etappe an - um diesen allerdings empfangen zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement besitzen.

Anders sieht das Ganze aus, wenn Ihr bereits ein DAZN-Abo Euer Eigen nennt. Beim Streamingdienst habt Ihr nämlich beide Eurosport-Kanäle rund um die Uhr mehrkostenfrei inklusive.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 3. Etappe im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Etappe: 3. Etappe des Giro d'Italia

3. Etappe des Giro d'Italia Start - Ziel: Kaposvar - Balatonfüred

Kaposvar - Balatonfüred Datum: 08. Mai

08. Mai Start: 12.40 Uhr

12.40 Uhr Länge: 201 Kilometer

201 Kilometer Höhenmeter: 890

890 Übertragung im TV: Eurosport

Übertragung im Livestream: DAZN, Eurosport Player

