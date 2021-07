Bei der Tour de France steht heute die 21. und somit letzte Etappe auf dem Programm. Die letzte Tour-Etappe endet traditionell in Paris. Hier könnt Ihr die Etappe im Liveticker verfolgen.

Die Tour de France 2021 endet mit der 21. Etappe. Kann Mark Cavendish zum alleinigen Rekordhalter sprinten? In unserem Liveticker berichten wir ausführlich.

Tour de France 2021: 21. Etappe heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es wird wohl zu einem Showdown der Sprinter kommen. Hier rechnet sich der bärenstarke Brite Mark Cavendish gute Chancen aus, mit seinem 35. Tour-Etappensieg den großen Eddy Merckx als alleinigen Rekordhalter abzulösen. Zugleich hofft der Rostocker Andre Greipel, auf der letzten Tour-Etappe seiner Karriere den dritten Elysees-Triumph zu schaffen.

Vor Beginn: Die Etappe über 108,5 Kilometer von Chatou bis zur finalen Zieldurchfahrt auf den Champs-Elysees in Paris ist eine Triumphfahrt für Tadej Pogacar. Der Slowene verteidigte gestern beim Einzelzeitfahren die Führung in der Gesamtwertung souverän. Da auf der letzten Etappe das Gelbe Trikot generell nicht attackiert wird, steht Pogacar zum zweiten mal in Serie als Tour-Sieger fest.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der 21. Etappe der Tour de France. Die letzte Etappe der Tour 2021 wird um 16.15 Uhr gestartet.

© getty Die 21. Etappe der Tour de France ist nur etwas über 108 Kilometer lang.

Tour de France 2021: 21. Etappe heute live im TV und Livestream

Die 21. Etappe der Tour de France könnt Ihr live im Free-TV und im Livestream verfolgen. Eurosport zeigt die komplette Etappe ab 16 Uhr live auf dem Sender Eurosport1, Das Erste beginnt mit seiner Live-Übertragung um 16.30 Uhr.

Die ARD bietet auf sportschau.de ab 16.15 Uhr einen kostenlosen Livestream an. Bezahlen müsst Ihr dagegen für den Livestream von Eurosport, den Eurosport Player. Dank einer Kooperation von DAZN mit Eurosport ist die 21. Etappe auch bei dem Streamingdienst live zu sehen. Ein DAZN-Monatsabo kostet mittlerweile 14,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Das Jahresabo ist für 149,99 Euro zu haben.

Tour de France 2021: Die Gesamtwertung vor der 21. Etappe