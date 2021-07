Wer überquert die Zielline heute als Erster? Die Tour de France wird mit der 17. Etappe fortgesetzt. Auf einer bergigen Strecke geht es von Muret nach Saint-Lary-Soulan. Hier im Liveticker wird Euch nichts entgehen.

Tour de France 2021: 17. Etappe JETZT im Liveticker

Rollands Angriff vorbei: Der Ausreißversuch von Pierre Rolland ist Geschichte. Der Franzose konnte sich als Solist nicht entscheidend lösen und lässt sich deswegen nun ins Hauptfeld zurückfallen.

Grünes Trikot: In der Sprintwertung sind heute keine nennenswerten Verschiebungen zu erwarten. Mark Cavendish trägt das grüne Trikot auf seinen Schultern und verbucht 279 Zähler auf seinem Konto. Der Brite aus der Mannschaft Deceuninck - Quick Step wird dabei von Michael Matthews (242) und Sonny Colbrelli (195) gejagt. Der einzige Zwischensprint des Tages wird in Bagneres-de-Luchon ausgefahren, wo 20 Punkte vergeben werden. Für die Sprinter könnte die Etappe jedoch auch ein harter Fight gegen das Zeitlimit werden. Dabei kommt ihnen aber zugute, dass der erste Anstieg erst nach rund 115 Kilometern beginnt und sie so lange mit dem Hauptfeld mitfahren können.

Rolland allein: Der zweifache Etappensieger vergangener Jahre Pierre Roland radelt weiterhin rund 25 Sekunden vor dem Peloton. Dort zeigen sich insbesondere die französischen Teams an der Spitze.

Maillot Jaune: Tadej Pogacar geht mit einem Vorsprung von 5:18 Minuten auf die Königsetappe der Tour de France. Der Slowene müssen also einen extremen Einbruch erleiden, damit sein Gelbes Trikot überhaupt in Gefahr gerät. Das ist angesichts seiner bärenstarken Form allerdings kaum vorstellbar. Umso spannender ist dafür der Kampf um die verbleibenden beiden Plätze auf dem Podest. Momentan liegt Rigoberto Uran auf dem zweiten Rang, nur 14 Sekunden dahinter lauert Jonas Vingegaard, dicht gefolgt von Richard Carapaz auf Platz vier. Ben O'Connor, Wilco Kelderman, Alexey Lutsenko, Enric Mas und Guillaume Martin sind ebenso alle noch in Schlagdistanz.

Vorsprung wächst nicht: Pierre Rolland gelingt es allerdings zurzeit nicht, sein Polster auf das Hauptfeld auszubauen. Der Abstand stagniert bei rund 30 Sekunden. Lorenzo Rota versucht sich zudem vom Peloton lösen, was aber nicht klappt.

Nationalfeiertag: Am heutigen Tage steht bei der 108. Tour de France nicht nur die Königsetappe auf dem Plan, in Frankreich ist am 14.07 außerdem der Nationalfeiertag. Insbesondere für die einheimischen Fahrer stellt dieses Datum oftmals einen zusätzlichen Ansporn für eine offensive und mutige Fahrweise dar. Pierre Rolland aus dem Team B&B Hotels p/b KTM zeigt dementsprechend sofort großes Engagement.

Rolland tritt an: Als Erstes kann sich der Franzose Pierre Rolland einige Meter vom Peloton lösen. Im Feld setzt zunächst niemand nach, stattdessen beobachten sich die Mannschaften erstmal.

Cavendish zeigt sich: Noch konnte sich kein Fahrer vom Feld absetzen. Weit vorne ist Mark Cavendish zu sehen, der einen Sprung in die Ausreißergruppe im Blick haben dürfte, um später am Zwischensprint dabei sein.

Auf geht's: Tour-Direktor Christian Prudhomme schwenkt auf dem Fahrzeug der Rennleitung seine Flagge und gibt die 17. Etappe frei! Die ersten Attacken lassen nicht lange auf sich warten.

Das Wetter: Die Fahrer haben sich bei leichtem Regen auf die Reise gemacht, der aber mittlerweile nachgelassen hat. Bis zu 20 Grad soll die Temperatur im Verlauf der Etappe noch ansteigen, doch auf dem Col du Portet sind es dann sogar nur noch unter zehn Grad.

Tour de France 2021: 17. Etappe heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Rennen um den Gesamtsieg und den Plätzen auf dem Podium sind am Ende der Etappe viele Attacken und Verschiebungen zu rechnen. Speziell der finale Anstieg vom Wintersportort Saint-Lary-Soulan auf den Col de Portet ist gespickt mit steilen Rampen. Kaum einmal liegt die Steigung unter acht Prozent, zudem streckt sich die Bergwertung mit einer Länge von insgesamt 16 Kilometern extrem. Jede Schwäche der Klassementfahrer wird auf diesem Weg gnadenlos bestraft werden.

Vor Beginn: Am gestrigen Dienstag ging der Österreicher Patrick Konrad als Gewinner hervor, er feierte damit den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere.

Vor Beginn: Der heutige Abschnitt beginnt in Muret und führt bis nach Saint-Lary-Souran. Es handelt sich dabei um eine Bergetappe, bei der die Profis 179 Kilometer zurückzulegen haben - zehn Kilometer mehr als gestern.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der 17. Etappe der Tour de France 2021. Los geht es um 11.50 Uhr.

