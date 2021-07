Bei der Tour de France steht heute für die Fahrer die 16. Etappe an. Hier könnt Ihr die komplette Etappe von Pas de la Case nach Saint-Gaudens im Liveticker verfolgen.

Bei der Tour de France führt die 16. Etappe wieder durch bergiges Terrain. Verteidigt Tadej Pogacar seinen Vorsprung in der Gesamtwertung? In unserem Liveticker seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand des Renngeschehens.

Tour de France 2021: 16. Etappe heute im Liveticker

Vor Beginn: Am gestrigen Montag hatten die Fahrer am 2. Ruhetag der diesjährigen Tour sich auf die letzten schweren Etappen vorzubereiten. Der Slowene Tadej Pogacar geht als Führender in der Gesamtwertung in die 16. Etappe. Sein Vorsprung beträgt bereits über fünf Minuten. Wenn noch ein Fahrer dem Vorjahressieger den Gesamtsieg entreißen will, muss schnell eine Attacke kommen. Vielleicht schon heute?

Vor Beginn: Der heutige Tagesabschnitt führt die Fahrer über 169 Kilometer von Pas de la Case nach Saint-Gaudens. Mit zwei Bergwertungen der 2. Kategorie und einer der 1. Kategorie ist die Etappe wieder den Bergspezialisten auf den Leib geschneidert.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der 16. Etappe der Tour de France 2021.

© letour.fr Die 16. Etappe der Tour de France hat mit vier Bergwertungen es in sich.

Tour de France 2021: 16. Etappe heute live im TV und Livestream

Ihr könnt die heutige Etappe der Tour de France im Free-TV verfolgen. Die ARD überträgt ab 16.05 Uhr, zuvor läuft die Etappe ab 13.35 Uhr auf One, einem weiteren Sender der ARD. Die ARD bietet auf sportschau.de einen kostenlosen Livestream an.

Ebenfalls live mit dabei ist Eurosport. Dort beginnt die Übertragung um 13 Uhr. Der Livestream von Eurosport, der Eurosport-Player, ist kostenpflichtig.

Auch auf DAZN könnt Ihr die heutige Etappe live sehen. DAZN überträgt dank einer Kooperation mit Eurosport Eurosport1 und Eurosport2 stets live - und somit auch die heutige Etappe. Hier könnt Ihr euch als Neukunde den DAZN-Gratismonat sichern.

Tour de France 2021: Der Terminplan im Überblick