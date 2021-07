Die Radprofis absolvieren heute die 14. Etappe bei der Tour de France. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Etwas mehr als die Hälfte der Tour de France ist vorüber und der Slowene Tadej Pogacar führt weiterhin das Gesamtklassement an. Was tut sich bei der heutigen 14. Etappe? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Tour de France 2021: 14. Etappe heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mark Cavendish hat gestern die 13. Etappe der Tour de France gewonnen und dabei den Rekord des Belgiers Eddy Merckx eingestellt. Beide stehen nun mit insgesamt 34 Etappensiegen an erster Stelle. Der Gesamtführende heißt jedoch weiterhin Tadej Pogacar.

Vor Beginn: Die 14. Etappe der 108. Tour de France führt über 183,7 km von Carcassonne nach Quillan. Für Quillan ist es eine Premiere, noch nie endete eine Etappe der Grand Boucle im Hauptort des Kantons Aude. Nach dem "Anschwitzen" am Col du Bac (3. Kategorie) dürfte es ab dem Col de Montsegur hoch hergehen. Bei Ankunft am Fuße des Berges der 2. Kategorie erreicht das Fahrerfeld die Pyrenäen. Es folgen die Passhöhen am Col de la Croix des Morts und am Col de Saint-Louis.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der 14. Etappe bei der Tour de France.

© letour.fr Das Layout der 14. Etappe.

Tour de France 2021: 14. Etappe heute im TV und Livestream

Die ARD und Eurosport zeigen die 14. Etappe heute sowohl im Free-TV als auch im Livestream. Der öffentlich-rechtliche Sender startet seine Übertragung jedoch erst um 14.30 Uhr. Bei ARD One hingegen seid Ihr von 12.55 Uhr bis 14.40 Uhr mit dabei.

Der Livestream der ARD ist kostenlos und bei Sportschau.de abrufbar. Der Livestream von Eurosport hingegen ist im Eurosport-Player kostenpflichtig.

Als DAZN-Kunden habt Ihr wegen der gemeinsamen Kooperation die Möglichkeit, den Eurosport-Livestream aufzurufen.

Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren. Davor bietet Euch der Streamingdienst die Option, DAZN einen Monat lang zu testen.

Tour de France 2021: Der Terminplan im Überblick