Bei der Tour de France steht heute die 13. Etappe an. Es wird eine Sprint-Ankunft erwartet. Eine Schlacht ums Gelbe Trikot von Pogacar wird es auf dem flachen Teilstück nicht geben. Hier könnt Ihr den Rennverlauf im Liveticker verfolgen.

Tour de France 2021: 13. Etappe heute im Liveticker

Vor Beginn: Bei der gestrigen 12. Etappe holte sich der Deutsche Nils Politt sensationell den Sieg. In der Gesamtwertung bleibt jedoch alles wie bisher. Der Slowene Tadej Pogacar führt weiterhin vor Rigoberto Uran (+5:18) und Jonas Vinegaard (+5:32).

Vor Beginn: Rennstart heute ist um 12.15 Uhr. Von Nimes bis Carcassonne gibt es rund 220 Kilometer zu absolvieren.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der 13. Etappe bei der Tour de France.

Tour de France 2021: 13. Etappe heute im TV und Livestream

Für die Free-TV-Übertragung der 13. Etappe verantwortlich sind die ARD (ab 16.05 Uhr), ARD One und Eurosport. Bei Sportschau.de seht Ihr das Rennen gratis im Livestream. Auch Eurosport bietet im Eurosport-Player einen Livestream an, dieser ist jedoch kostenpflichtig. In Verbindung mit dem Kanal GCN zeigt Eurosport die Etappe auch völlig ohne Werbeunterbrechungen.

