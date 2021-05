Giro d'Italia: 18. Etappe heute live im TV und Livestream

Beim Giro d'Italia steht heute die 18. Etappe auf dem Programm. Wir verraten Euch, wo Ihr die gesamte Etappe live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Giro d'Italia heute live, 9. Etappe: Termin, Zeit, Infos

Noch bis zum kommenden Sonntag, 30. Mai, kämpfen die besten Radrennfahrer der Welt beim Giro d'Italia, der ersten von drei großen Radrundfahrten des Jahres, um den Gesamtsieg.

Am heutigen Donnerstag, 27. Mai, steht die 18. Etappe an. Diese ist mit einer Länge von 228 Kilometern von Rovereto nach Stradella die längste des Giro 2021. Es ist zu erwarten, dass am Ende der vor allem auf den ersten 200 Kilometern flachen Etappe der Sieger in einer Sprintankunft ermittelt wird. Allerdings muss 22,4 km vor dem Ziel noch ein kurzer Anstieg der vierten Kategorie bewältigt werden.

Die Fahrer begeben sich heute um 11.45 Uhr auf die 18. Etappe, die Zielankunft wird gegen 17.15 Uhr erwartet.

© getty Egan Bernal geht als Gesamtführender in die 18. Etappe des Giro d'Italia.

Giro d'Italia Strecke 2021: Die Etappen im Überblick

Etappe Datum Ort Streckenlänge / Terrain Sieger 1. Etappe 8. Mai 2021 Turin - Turin (EZF) 9 km / flach Filippo Ganna 2. Etappe 9. Mai 2021 Stupinigi - Novara 173 km / flach Tim Merlier 3. Etappe 10. Mai 2021 Biella - Canale 187 km / wellig Taco van der Hoorn 4. Etappe 11. Mai 2021 Piacenza - Sestola 186 km / wellig Jo Dombrowski 5. Etappe 12. Mai 2021 Modena - Cattolica 171 km / flach Caleb Ewan 6. Etappe 13. Mai 2021 Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno 150 km / wellig Gino Mäder 7. Etappe 14. Mai 2021 Notaresco - Termoli 178 km / flach Caleb Ewan 8. Etappe 15. Mai 2021 Foggia - Guardia Sanframondi 173 km / wellig Victor Lafay 9. Etappe 16. Mai 2021 Castel di Sangro - Campo Felice 160 km / bergig Egan Bernal 10. Etappe 17. Mai 2021 L'Aquila - Foligno 140 km / flach Peter Sagan 1. Ruhetag 18. Mai 2021 11. Etappe 19. Mai 2021 Perugia - Montalcino 163 km / wellig Mauro Schmid 12. Etappe 20. Mai 2021 Siena - Bagno di Romagna 209 km / wellig Andrea Vendrame 13. Etappe 21. Mai 2021 Ravenna - Verona 197 km / flach Giacomo Nizzolo 14. Etappe 22. Mai 2021 Cittadella - Monte Zoncolan 205 km / bergig Lorenzo Fortunato 15. Etappe 23. Mai 2021 Grado - Gorizia 189 km / wellig Victor Campenaerts 16. Etappe 24. Mai 2021 Sacile - Cortina d'Ampezzo 212 km / bergig Egan Bernal 2. Ruhetag 25. Mai 2021 17. Etappe 26. Mai 2021 Canazei - Sega di Ala 193 km / bergig 18. Etappe 27. Mai 2021 Rovereto - Stradella 228 km / flach 19. Etappe 28. Mai 2021 Abbiategrasso - Alpe di Mera 178 km / bergig 20. Etappe 29. Mai 2021 Verbania - Valle Spluga - Alpe Motta 164 km / bergig 21. Etappe 30. Mai 2021 Sengao - Mailand (EZF) 29 km / flach

Giro d'Italia: 18. Etappe heute live im TV und Livestream

Auch die heutige 18. Etappe des Giro d'Italia ist live im Free-TV bei Eurosport zu sehen. Heute beginnt die Übertragung um 11.30 Uhr. Der Sportsender zeigt die Etappe auch im kostenpflichtigen Eurosport-Playerals Livestream.

Eurosport bietet in Verbindung mit dem Kanal GCN Euch zudem die Möglichkeit an, das Rennen komplett ohne Werbeunterbrechungen zu sehen. Der Stream ist aber kostenpflichtig. Ein GCN -Abo kostet Euch im Monat 8,99 Euro.

Außerdem könnt Ihr die 18. Etappe des Giro d'Italia live bei DAZN verfolgen. Der Streamingdienst hat eine Kooperation mit Eurosport und deshalb die beiden Eurosport-Kanäle Eurosport1 und Eurosport2 im Programm. Ihr habt die Möglichkeit, das Angebot von DAZN einen ganzen Monat lang kostenlos zu testen. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat!

Giro d'Italia: Das Ergebnis der 17. Etappe

Am gestrigen Mittwoch gewann Daniel Martin nach einem beherzten Auftritt die 17. Etappe. Der 34-Jährige vom Team Israel Start-Up Nation setzte sich auf dem schweren Teilstück von Canazei über 193 Kilometer nach Sega di Ala mit insgesamt 3700 Höhenmetern vor dem Portugiesen Joao Almeida (Deceuninck-Quick-Step/+13 Sekunden) und dem Briten Simon Yates (BikeExchange/+30) durch.

Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) fährt weiter seinem ersten Giro-Triumph entgegen - trotz erster Schwächen. Der 24-jährige Kolumbianer, 2019 erster Tour-Sieger der Geschichte aus Südamerika, kam mit einem Rückstand von 1:23 Minuten auf Martin als Siebter ins Ziel, behält aber das Maglia Rosa.

