Das letzte Drittel des Giro d'Italia bricht mit der heutigen 15. Etappe an. Wie Ihr das Rennen heute live im TV und Livestream sehen könnt, erklärt Euch der Artikel.

Du willst die 15. Etappe heute live verfolgen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

Giro d'Italia: 15. Etappe heute live im TV und Livestream

Beim Giro d'Italia geht es munter weiter! Die 15. Etappe steht an - und ist eine hügelige. Die Radprofis starten von Grado, einer Stadt an der Nordküste der Adria. Das Ziel der heutigen Fahrt liegt in der Stadt Gorizia an der italienisch-slowenischen Grenze. Insgesamt gibt es rund 147 Kilometer zu absolvieren. Der Start erfolgt am heutigen Sonntag, den 23. Mai, um 13.20 Uhr.

Giro d'Italia: 15. Etappe heute live im TV

Wie auch an den Wettkampftagen zuvor könnt Ihr auch heute den Giro d'Italia im Free-TV bei Eurosport verfolgen. Dabei geht die Übertragung um 15.30 Uhr auf Eurosport 1 los.

Giro d'Italia: 15. Etappe heute live im Livestream

Eurosport bietet jedoch nicht die Möglichkeit, das Rennen zu sehen. Im Livestream bietet GCN, Global Cycling Network, in Verbindung mit Eurosport ebenfalls die Fahrt in Italien. Besonders erfreulich ist dabei, dass der Livestream völlig ohne Werbeunterbrechungen läuft. 8,99 Euro im Monat kostet das GCN-Abonnement.

Im kostenpflichtigen Eurosport-Player seid Ihr ebenfalls an der richtigen Adresse.

Auch bei DAZN könnt Ihr Radsport-Action im Livestream verfolgen. Der Streamingdienst hat wegen der Kooperation mit Eurosport beide Kanäle (Eurosport 1 und Eurosport 2) für DAZN-Kunden im Angebot - und das 24 Stunden am Tag. Um 15.30 Uhr geht die Übertragung dabei los.

Neben Radsport zählen außerdem auch Fußball, US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Rugby, Wrestling, MMA, Boxen und Wintersport zum DAZN-Angebot.

Das DAZN-Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro. Für das Jahresabo fallen 119,99 Euro an. Vorher könnt Ihr jedoch noch DAZN 30 Tage lang testen, um sicher zu gehen, dass das angebotene überhaupt Euren Wünschen entspricht.

Giro d'Italia: Die Gesamtwertung nach 14 Etappen

Rang Fahrer Team Zeit/Rückstände 1 Egan Bernal INEOS Grenadiers 58:30:47' 2 Simon Yates Team BikeExchange +1:33 3 Damiano Caruso Bahrain Victorious +1:51 4 Aleksandr Vlasov Astana +1:57 5 Hugh Carthy EF Education - Nippo +2:11 6 Emanuel Buchmann Bora-hansgrohe +2:36 7 Giulio Ciccone Trek-Segafredo +3:03 8 Remco Evenepoel Deceuninck - Quick-Step +3:52 9 Daniel Martínez INEOS Grenadiers +3:54 10 Romain Bardet Team DSM +4:31

Giro d'Italia Strecke 2021: Die Etappen im Überblick