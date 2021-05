Nach dem ersten Ruhetag und der hügeligen Gravel-Partie nach Montalcino geht es heute gleich weiter mit einigen steilen Rampen. Wir zeigen Euch, wie ihr die 12. Etappe des Giro d´Italia heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Derzeit läuft für Ineos-Grenadiers alles nach Maß. Egan Bernal befindet sich im Führungstrikot und die schweren Alpenpässe stehen erst noch an. Auf dem heutigen Tagesabschnitt nach Bagno die Romagna geht es über vier kategorisierte Anstiege, keiner ist jedoch lang genug um Abstände im Klassement zu erzeugen.

Giro d'Italia: 12. Etappe heute live im TV und Livestream

Während der wohl unberechenbarsten Grandtour des Jahres sind bei Eurosport alle Augen nach Italien gerichtet. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene bei den Etappen. Dank der Kooperation von DAZN und Eurosport ist dies sogar noch einfacher.

Giro d'Italia: 12. Etappe heute live im TV

Ihr empfangt die Etappe heute im Free-TV auf Eurosport 1. Beim "Home of Cycling" seht ihr jede Etappe und sogar nach der Zielankunft die Protagonisten bei der Präsentation von Maglia Rosa oder Maglia Azzurra.

Los geht's mit der Übertragung an den Etappentagen immer um 12.35 Uhr. Mit von der Partie ist die Stimme im deutschen Radsport, Karsten Migels. An seiner sitzen der Perfomance Manager des Teams Bahrain-Victorious Rolf Aldag und der Berliner Jens Voigt als Experten. Bernhard Eisel berichtet live von der Strecke.

Giro d'Italia: 12. Etappe heute im Livestream

Heute beginnt die Übertragung wie gewohnt mit dem Start in der neutralen Phase um 12.35 Uhr.

Auch von unterwegs können Radsportfans zusehen. Eurosport bietet in Verbindung mit dem Kanal GCN Euch sogar die Möglichkeit, das Rennen komplett ohne Werbeunterbrechungen zu sehen. Der Stream für den Giro d'Italia ist daher kostenpflichtig. Ein GCN -Abo kostet Euch im Monat 8,99 Euro.

Besitzer des Eurosport Players kommen in den drei Wochen voll auf ihre Kosten. Auch im Player habt Ihr die Möglichkeit die Übertragung ohne Werbeunterbrechung auszuwählen. Falls Ihr das Radrennen in der pursten Form genießen wollt, habt Ihr bei beiden Angeboten die Möglichkeit auf den "Ambient" Sound umzuschalten, bei dem Ihr nur die Kulisse des Rennens nach Hause geliefert bekommt. Ihr habt auch die Möglichkeit Euch dem englischen Kommentar von Dan Lloyd und Co. zu widmen, was sehr zu empfehlen ist.

Das Beste für DAZN Bestandskunden ist, das Eurosport 1 mit einem gültigen DAZN-Abo komplett kostenfrei erreicht werden kann. Doch DAZN zeigt nicht nur einen der größten europäischen Sportsender. Hier erlebt Ihr spannende Action aus UFC, Motorsport, Fußball oder den US-Sportarten.

Ihr habt die Möglichkeit, das Angebot einen ganzen Monat lang kostenlos zu testen. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat!

Giro d'Italia: 12. Etappe heute live: Vorschau

Den Großteil des Tages wird heute wohl wieder eine große Fluchtgruppe vorne ihr Glück versuchen. Im Hauptfeld sind heute Puncheure gefragt, doch auch die GC-Favoriten müssen in Alarmbereitschaft bleiben, der letzte Anstieg zum Passo del Carnaio weist nach Sieben Kilometern eine 12 Prozent Rampe auf und kann als Sprungbrett für einen Angriff auf das Klassement genutzt werden.

Die letzten zehn Kilometer bestehen nur noch aus der Abfahrt vom Carnaio rein in den Zielort Bagno di Romagna. Der Sieger der Etappe muss also bergab seine Maschine exzellent beherrschen.

Der Tipp der Redaktion für den Tagessieg fällt auf den Spanier Pello Bilbao vom Team Bahrain-Victorious.

Giro d'Italia Strecke 2021: Alle Etappen im Überblick