"Übermäßiger" Peitscheneinsatz: Pferdesport-Weltverband spricht harte Strafe im Skandal um Dressur-Star Charlotte Dujardin aus

Video deckt Dujardins Fehlverhalten auf

Kurz vor dem Beginn der Sommerspiele war ein vier Jahre altes Video aufgetaucht, welches Dujardins Fehlverhalten während eines Trainings zeigt, immer wieder schlug sie mit einer Peitsche gegen die Beine eines Pferdes. Dujardin räumte ihr Fehlverhalten ein und zog sich auch freiwillig von den Spielen in Paris zurück, anschließend stimmte sie der vorläufigen Suspendierung zu.

Sie habe während der Ermittlungen nun umfänglich kooperiert, teilte die FEI mit. Weitere Beschwerden oder Berichte über Fehlverhalten Dujardins seien seither nicht beim Verband eingegangen.

Dujardin hatte in London 2012 Einzel- und Mannschaftsgold gewonnen, in Rio 2016 verteidigte sie den Einzeltitel und gewann Silber im Teamwettbewerb. Dujardin hätte in Paris Großbritanniens erfolgreichste Olympiateilnehmerin werden können und mit einem Medaillengewinn die frühere Radrennfahrerin Laura Kenny hinter sich gelassen. Beide haben bei Sommerspielen sechsmal Edelmetall geholt.