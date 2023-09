MotoGP: Horrorcrash überschattet Start in Barcelona

Ein Horrorcrash hat den Start des MotoGP-Rennens in Barcelona überschattet und für eine Unterbrechung gesorgt.

Der WM-Führende Francesco Bagnaia verlor in Kurve drei auf Position eins liegend die Kontrolle über seine Ducati und knallte mit voller Wucht auf den Asphalt. Brad Binder (Südafrika/KTM) konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit seiner Maschine über das Bein des Weltmeisters.

Das Rennen wurde sofort gestoppt, die Ärzte vor Ort kümmerten sich um Bagnaia. Der Italiener war bei Bewusstsein, wurde aber für weitere Untersuchungen in das Medical Center gebracht. Bereits davor waren in der ersten Kurve mehrere Fahrer im Mittelfeld zu Sturz gekommen. Nach einer längeren Pause wurde das Rennen um 14.26 Uhr wieder aufgenommen.

Zuvor hatte der deutsche Motorrad-Pilot Lukas Tulovic beim Moto2-Rennen die Punkteränge deutlich verpasst. Der Eberbacher, der vor zwei Wochen in Spielberg erstmals in die Top 10 gefahren war, belegte in Spanien nur den 19. Platz. In der WM-Gesamtwertung bleibt der 23-Jährige vom deutschen Team Intact GP mit zwölf Punkten aus elf Rennen auf Rang 21.

Platz eins ging an den britischen Polesetter Jake Dixon vor dem spanischen Duo Aron Canet und Albert Arenas. Der Gesamtführende Pedro Acosta (Spanien) wurde nur Sechster, baute seinen WM-Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Tony Arbolino (Italien/alle Kalex) dennoch auf nun 22 Punkte aus.

In der Moto3 sicherte sich der Kolumbianer David Alonso (GASGAS) seinen zweiten Saisonsieg. In einem dramatischen Rennen setzte sich der 17-Jährige erst in der letzten Kurve an die Spitze und gewann vor den beiden Spaniern Jaume Masia (Honda) und Jose Rueda (KTM). Vierter wurde Ayumu Sasaki aus Japan (Husqvarna), der nach einem Sturz des WM-Führenden Daniel Holgado (KTM) in der Gesamtwertung nur noch 13 Punkte zurückliegt.