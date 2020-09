MotoGP: Großer Preis der Emilia-Romagna heute live im TV und Livestream

Die MotoGP macht erneut an der Rivera di Rimini Halt. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr den GP der Emilia Romagna heute live im TV und Livestream sehen könnt.

MotoGP: Rennen der Emilia-Romagna heute live - Zeitplan

Das Rennen der MotoGP ist planmäßig für 14 Uhr angesetzt, vorher gehen die Motorräder der unteren Klassen an den Start. Bereits am frühen Morgen startet die Moto3 mit dem Warm-Up, ehe sich die Fahrer der Moto2 und MotoGP aufwärmen.

Bereits am vergangenen Wochenende fand der San Marino GP an der Riviera di Rimini statt. Am Ende stand Yamaha-Pilot Franco Morbidelli ganz oben auf dem Podest.

Uhrzeit Klasse Programm 08.20 Uhr bis 08:40 Uhr Moto3 Warm-Up 08:50 Uhr bis 09:10 Uhr Moto2 Warm-Up 09:20 Uhr bis 09:40 Uhr MotoGP Warm-Up 10:05 Uhr MotoE Rennen 11:00 Uhr Moto3 Rennen 12:20 Uhr Moto2 Rennen 14:00 Uhr MotoGP Rennen

MotoGP: Das Rennen der Emilia-Romagna heute live im TV und Livestream

Auch in diesem Jahr besitzt DAZN die Übertragungsrechte in Deutschland, Österreich und der Schweiz für die MotoGP. Alle Sessions, mit Ausnahme der Warm-Ups, werden live beim Streaminganbieter gezeigt.

Die Freien Trainings werden mit englischem Original-Kommentar geliefert, Qualifying und Rennen gibt es auf Deutsch. Darüber hinaus bietet DAZN Highlightsendungen und selbst produzierte Dokumentationen. Neben der Königsklasse der Motorräder hat das "Netflix des Sports" auch die WRC oder die IndyCar Series, internationalen Spitzenfußball (Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga und LaLiga) und Tennis im Programm.

Außerdem könnt Ihr das Geschehen aus Rimini live bei ServusTV im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Der Privatsender hat die Rechte im Vorjahr von Eurosport übernommen. Insgesamt zeigt der Sender neun Stunden Live-Übertragung, inklusive einer ausführlichen Analyse zum Abschluss.

Als dritte Option habt Ihr die Möglichkeit, den Videopass der MotoGP von Promoter Dorna zu sichern. Dort könnt Ihr alle Sessions live und mit englischem Originalkommentar sehen. Außerdem sind alle Session auch On-Demand verfügbar und es gibt ein umfangreiches Videoarchiv, das bis 1992 zurückreicht. Der Videopass kostet 139,99 Euro für die gesamte Saison.

MotoGP: Die nächsten Termine

Alle Rennen im Überblick:

27. September: GP von Katalonien

GP von Katalonien 11. Oktober: GP von Frankreich

GP von Frankreich 18. Oktober: GP von Aragon

GP von Aragon 25. Oktober: GP von Teruel

GP von Teruel 8. November: GP von Europa

GP von Europa 15. November: GP von Valenciana

GP von Valenciana 22. November: GP von Portugal

© imago images / ZUMA Press

MotoGP, Qualifying: Die Startaufstellung

Francesco Bagnaia hatte beim Qualiying für den Grand Prix der Emilia-Romagna nur für wenige Momente die Pole-Position. Die schnellste Runde des Italieners wurde gestrichen, weil er am Ausgang der Zielkurve die grüne Fläche am Ende des Randsteins berührt hatte. Vinales startet nun von Position eins.