DTM-Finale in Hockenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das zweite Rennen beim DTM-Finale in Hockenheim steht heute auf dem Programm. Alles rund um diese Veranstaltung und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

DTM-Rennen heute live: Uhrzeit, Startaufstellung

Start des heutigen Rennens auf dem legendären Hockenheimring ist um 13.30 Uhr. Neben den DTM-Fahrern sind unter anderem Fahrer der japanischen GT-Serie mit dabei, so auch Ex-F1-Weltmeister Jenson Button.

Das ist die Startaufstellung der Top-5 für das heutige Rennen:

Startplatz Fahrer Zeit 1 Rockenfeller 1:50.800 2 Müller +0.013 3 Glock +0.460 4 Green +0.591 5 Eriksson +0.689

DTM: Das Finale heute im TV und Livestream

Alle Rennen der DTM werden von Sat1 übertragen, so auch das Finale in Hockenheim. Übertragungsstart ist um 13 Uhr. Der Sender bietet zudem einen Livestream auf ran.de an, auf dem ihr zuvor schon das Qualifying verfolgen könnt.

Livestreams bieten außerdem auch die DTM selbst via DTM.com und Motorsport-Total.com an.

DTM heute live im LIVE-TICKER

Das zweite Rennen des Wochenendes könnt Ihr natürlich auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Neben der DTM gibt es bei SPOX täglich zahlreiche Liveticker zu den Veranstaltungen aus der Welt des Sports.

© getty

DTM: So steht es in der Gesamtwertung

Rene Rast ist bereits zum zweiten Mal DTM-Champion geworden. So steht es in den einzelnen Wertungen:

Die Fahrerwertung:

Position Fahrer Punkte 1. Rene Rast 307 2. Nico Müller 223 3. Marco Wittmann 202 4. Mike Rockenfeller 161 5. Robin Frijns 151 6. Robin Frijns 144 7. Loic Duval 133 8. Jamie Green 105 9. Bruno Spengler 104 10. Jonathan Aberdein 67

© getty

Die Teamwertung:

Position Team Punkte 1. Rosberg-Audi 422 2. Abt-Audi 374 3. RMG-BMW 306 4. Phoenix-Audi 294 5. RMR-BMW 189 6. RBM-BMW 95 7. WRT 79 8. R-Motorsport Aston Martin 34 9. R-Motorsport Aston Martin 2 26

Die Herstellerwertung:

Position Hersteller Punkte 1. Audi 1059 2. BMW 549 3. Aston Martin 52

DTM: Der Rennkalender 2020 im Überblick

Für den Rennkalender 2020 gibt es einige Veränderungen: So bricht die DTM mit ihrer jahrelangen Tradition, sowohl den Saisonauftakt als auch das Finale am Hockenheimring auszutragen. Die Strecke in Baden-Württemberg ist nur noch Schauplatz der letzten Veranstaltung. Die Serie beginnt Ende April im belgischen Zolder.

Das ist der Rennkalender: