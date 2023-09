Renn-Comeback von Ex-Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans?

Sebastian Vettel hat offenbar die Möglichkeit, im kommenden Jahr beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans ein Cockpit zu besetzen. Und der ehemalige Formel-1-Star soll nicht abgeneigt sein.

"Bisher ist nichts unterschrieben oder entschieden, aber ich habe die Sache im Hinterkopf. Ich habe ja noch Zeit, um mich zu entscheiden", erklärte Sebastian Vettel auf Nachfrage von Auto Motor Sport zu den Gerüchten, dass er ein Angebot für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans vorliegen haben soll.

Das britische Team Jota möchte Vettel offenbar als Fahrer verpflichten, er soll dem Bericht zufolge schon Anfang Oktober einen Test in einem "geschlossenen LMP2-Prototyp" absolvieren. Jota ist ein Porsche-Kundenteam und wird wohl mit einem Porsche 963 in Le Mans antreten. Die aktuellen Jota-Sport-Piloten António Félix da Costa und Will Stevens sollen Vettel beim Probefahren in Spanien unterstützen.

Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans 2024 findet am 15. und 16. Juni 2024 statt. Bis dahin vergeht noch einiges an Zeit, in der Vettel sich entscheiden kann. "Wenn ich irgendwann zu dem Schluss kommen sollte, dass es ohne Rennfahren nicht geht, dann werde ich wieder fahren", gab Vettel Einblicke in die Entscheidungsfindung.

Beim Jota-Team könnte Vettel auf andere ehemalige Formel-1-Piloten treffen. Robert Kubica soll derzeit in Verhandlungen mit dem Team stehen - dabei habe Jota wohl Mit-Interessent BMW ausgestochen.

Ein weiterer Jota-Fahrer könnte der ehemalige F1-Weltmeister Jenson Button sein. Er soll bereits bei Jota unterschrieben haben. Auch Kimi Räikkönen, ebenfalls F1-Weltmeister, wurde schon als einer der Fahrer des Porsche 963 gehandelt.