Im Mai startet die DTM-Saison 2023. Und auch in diesem Jahr ist die Motorsportserie live im Free-TV zu sehen. Doch welcher Sender zeigt / überträgt die DTM-Saison 2023 live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Die DTM ist zurück! Ende Mai startet in diesem Jahr die insgesamt 23. Auflage der Motorsportmeisterschaft. Insgesamt 16 Rennen absolvieren die Fahrer und Teams in dieser Saison. Wer krönt sich zum DTM-Champion 2023?

Den Saisonauftakt bestreitet die DTM in diesem Jahr am 27. Mai in Oschersleben. Auf insgesamt acht Rennstrecken gastiert die DTM in diesem Jahr, jeweils zwei Rennen finden in dieser Saison an jedem Rennwochende statt. Das Saisonfinale in der DTM steigt am 22. Oktober auf dem Hockenheimring.

Insgesamt 30 Fahrer und 14 Teams gehen in der DTM-Saison 2023 an den Start. Mit dabei sind unter anderem die Ex-Champions René Rast und Marco Wittmann. BMW-Pilot Sheldon van der Linde geht als Titelverteidiger in die neue Saison. Der junge Südafrikaner geht 2023 für das Team Schubert Motorsport an den Start, das im vergangenen Jahr die Teamwertung gewann. Als Hersteller sind in dieser Saison, neben BMW, Audi, Ferrari, Lamborghini, Mercedes und Porsche vertreten.

DTM, Saison 2023: Der Rennkalender

Nr. Datum Rennstrecke 1 27. Mai Oschersleben 2 28. Mai Oschersleben 3 24. Juni Zandvoort 4 25. Juni Zandvoort 5 8. Juli Nürnberg 6 9. Juli Nürnberg 7 5. August Nürburgring 8 6. August Nürburgring 9 19. August Lausitzring 10 20. August Lausitzring 11 9. September Sachsenring 12 10. September Sachsenring 13 23. September Spielberg 14 24. September Spielberg 15 21. Oktober Hockenheim 16 22. Oktober Hockenheim

DTM, Saison 2023: Wer zeigt / überträgt die Rennen live im TV und Livestream?

Die DTM-Rennen in dieser Saison könnt Ihr live im Free-TV verfolgen. ProSieben hat sich 2023 die Übertragungsrechte an der Motorsportmeisterschaft gesichert. Wie auch schon im vergangenen Jahr zeigt der Privatsender alle Rennen live und in voller Länge im TV. Zum ProSieben-Team gehören auch 2023 Andrea Kaiser, Matthias Killing und Kommentator Eddie Mielke.

Im Livestream seht Ihr die Rennen der DTM-Saison 2023 ebenfalls live und vollumfänglich. Die Übertragungen von ProSieben seht Ihr auf ran.de oder in der ran-App. Dort könnt Ihr zudem sämtliche Trainings- und Qualifying-Sessions der DTM-Saison verfolgen.

© getty Wie schlägt sich in diesem Jahr der dreifache DTM-Champion René Rast?

DTM, Saison 2023: Die vergangenen Sieger im Überblick