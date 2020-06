Medien: Formel-E-Saison soll in Berlin beendet werden

Die aufgrund der Coronakrise unterbrochene Formel-E-Saison soll laut Informationen der Berliner Zeitung vom 5. bis 12. August in Berlin zu Ende gebracht werden. Der Plan der Elektroauto-Serie sehe vor, ohne Zuschauer vier bis sechs Rennen am früheren Flughafen Tempelhof stattfinden zu lassen.

Dabei soll zwei Tage gefahren werden, danach sei ein Tag Pause vorgesehen. Die Strecken sollen zwischen den Renntagen verändert werden, ein Nachtrennen ist ebenfalls im Gespräch.

"Ich würde mich freuen, wenn die Saison in Berlin weitergehen sollte. Sollten wir mehrere Rennen dort austragen, wäre es cool, verschiedene Strecken-Konfigurationen zu fahren", sagte BMW-Pilot Maximilian Günther der BZ.

Die Entscheidung über den Plan soll auf dem Motorsport World Council am 19. Juni fallen. Die Formel E hatte ihre Saison am 13. März ausgesetzt. Die geplanten ePrix in Paris (18. April), Seoul (3. Mai), Jakarta (6. Juni) und Berlin (21. Juni) wurden bereits abgesagt.