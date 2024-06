Mihambo mit Wahnsinns-Sprung zu Gold - auch Weber sorgt für starken Endspurt

Damit haben Mihambo und Co. am Mittwoch die insgesamt dürftige DLV-Bilanz nicht gerettet, aber immerhin noch einmal deutlich aufgehübscht. An den fünf Tagen zuvor hatten die DLV-Asse nur selten auftrumpfen können, damit sammelte die Mannschaft auf dem Weg nach Paris nicht gerade Selbstvertrauen. Schließlich ist die Konkurrenz dann in Paris mit den starken US-Amerikanern und Afrikanern noch einmal um ein vielfaches höher.

Dass das deutsche Team die starke Ausbeute von der rauschenden Heim-EM in München mit sieben Goldmedaillen und insgesamt 16 Medaillen nicht wiederholen würde, war ziemlich klar. Aber mehr als das, was nun herausgesprungen ist, hätte es schon sein sollen. Am Ende landete das Team mit elf Mal Edelmetall auf Platz zwölf im Medaillenspiegel.

"Wir haben eine gute Basis, aber müssen feststellen, dass wir in manchen Bereichen nicht performt haben", hatte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner vor den letzten Wettkämpfen gesagt. Im Vergleich zur historisch schlechten WM in Budapest im Vorjahr, als Deutschland erstmals in der Geschichte ohne eine Medaille geblieben war, erkannte Bügner eine "kleine Trendumkehr", zugleich gebe es "aber überhaupt keinen Grund, euphorisch zu werden". Denn schon in gut sechs Wochen beginnen die Olympischen Spiele.