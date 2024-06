Doppeltes DM-Aus: Corona bremst Malaika Mihambo, Konstanze Klosterhalfen schreibt Olympia ab

"Malaika hatte sich direkt nach den Europameisterschaften in Rom mit Corona infiziert. Sie hat zwar inzwischen das Training wieder aufgenommen, aber die Titelkämpfe in Braunschweig kommen für einen Start noch zu früh", sagte Bundestrainer Uli Knapp am Mittwoch in einer Mitteilung des DLV.

Mihambo sollte am Wochenende bei den nationalen Titelkämpfe das Aushängeschild sein, nun muss sie auf den Olympia-Härtetest an der Hamburger Straße verzichten. Schade für Mihambo, schade für die Fans, denn sie war zuletzt formidabel in Form.

Die 30-Jährige bedauert die Absage. "Ich hatte mich sehr auf den Start vor heimischem Publikum gefreut, das war immer ein ganz toller Wettkampf und hat viel Spaß gemacht", sagte Mihambo. Leider sei sie "aktuell gesundheitlich noch nicht fit genug" für einen Wettkampf. "Ich habe gestern wieder mit leichtem Training begonnen und bin sehr zuversichtlich, dass ich bald wieder mein Potenzial vollständig abrufen kann."

Bei der EM in Rom hatte sie mit 7,22 m Gold geholt - weiter war sie nur bei ihrem ersten WM-Titel 2019 in Doha (7,30) gesprungen. Drei Jahre nach ihrem Coup von Tokio ist Mihambo auch in Paris die Favoritin - ihr Corona-Pech ändert am weiteren Fahrplan Richtung Frankreich wohl nichts.