Leichtathletik EM 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Wettkämpfe im TV und Livestream?

Die Leichtathletik-EM seht Ihr am heutigen Tag im Ersten. Der TV-Sender zeigt die Wettkämpfe live zwischen 9.55 Uhr und 14.00 Uhr sowie ab 20.15 Uhr. Auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek könnt Ihr die EM-Wettbewerbe dagegen komplett ab 9.55 Uhr im Livestream erleben.

Die Leichtathletik-EM wird in diesem Jahr live im Free-TV von der ARD und dem ZDF übertragen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender teilen sich die Berichterstattung: Die ARD zeigt die Wettkämpfe am 7., 9. und 11. Juni, während das ZDF am 8., 10. und 12. Juni sendet. Ihr könnt also alle wichtigen Entscheidungen live und in voller Länge verfolgen.

Zusätzlich bieten die ARD und das ZDF die Möglichkeit, die Leichtathletik-EM im kostenlosen Livestream zu sehen. Die Livestreams der beiden öffentlich-rechtlichen Sender findet Ihr auf sportschau.de, sportstudio.de und in den Mediatheken der beiden Sender.