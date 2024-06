Leichtathletik EM 2024, Entscheidungen und Zeitplan: Wann werden die Medaillen vergeben?

In Rom geht es vom 7. bis 12. Juni im Rahmen der 26. Leichtathletik-Europameisterschaft so richtig zur Sache. In den verschiedenen Disziplinen kämpfen die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten, die der Kontinent zu bieten hat, um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen.

Im Folgenden gibt es die Infos darüber, wann die Medaillen-Entscheidungen anstehen.