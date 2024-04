"Olympia ist noch sehr weit weg": Malaika Mihambo konzentriert sich auf Europameisterschaft

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo mag noch nicht allzu viele Gedanken an die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Paris (26. Juli bis 12. August) verschwenden. "Ich bleibe in der Gegenwart, und Olympia ist noch sehr weit weg", sagte die 30-Jährige vor dem Start in die Freiluft-Saison im Interview mit t-online.de.

Die Europameisterschaften in Rom (7. bis 12. Juni) betrachtet Mihambo nur als Etappenziel. "Die EM ist natürlich ein Höhepunkt, aber vor allem eine wichtige Station auf dem Weg zu Olympia", sagte sie und betonte: "Ich hoffe, dass ich dann im August auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit bin." Dem olympischen Wettbewerb selbst sieht Mihambo gelassen entgegen. "Ich kann mit Druck inzwischen gut umgehen. Zudem habe ich in meiner Karriere schon alles erreicht, was ich mir wünschen kann", sagte sie und ergänzte: "Ich versuche, aus dieser Leichtigkeit heraus gute Leistung zu erzielen." Als ihre großen Vorteil bezeichnet Mihambo ihre "mentale Stärke". Sie bleibe, erläuterte sie, "bei Wettkämpfen unter Druck handlungsfähig". Mihambo hatte Ende Februar beim ISTAF Indoor in Berlin die Hallensaison mit einer Weite von 6,78 m beendet. "Ich wollte Saisonbestleistung springen und das ist mir gelungen. Die Konstanz ist jetzt da, das nehme ich mit in den Sommer", sagte sie danach. In die Freiluftsaison will Mihambo im Mai starten.

