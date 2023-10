Beim Ironman 2023 in Hawaii gehen in diesem Jahr erstmals keine Männer an den Start. Hier erfahrt Ihr, warum die Herren nicht mitlaufen.

Zum ersten Mal in der Geschichte sind beim Ironman 2023 in Hawaii keine Männer am Start. Doch warum ist das so? Wir bei SPOX klären auf.

Ironman WM 2023 auf Hawaii: Warum laufen die Männer nicht mit?

Tabubruch im Triathlon: Die Ironman-WM wird ab 2023 aufgeteilt und nicht mehr sowohl für Männer als auch für Frauen im legendären Austragungsort Hawaii veranstaltet. Während die Frauen in diesem Jahr wie gewohnt in Kailua-Kona auf der Hauptinsel "Big Island" an den Start gehen, wurde der Ironman der Männer bereits im September im französischen Nizza absolviert.

Hintergrund dieser drastischen Umstellung ist, dass die Teilnehmerzahlen in den vergangenen Jahren so angestiegen sind, dass die Durchführung der Veranstaltung auf Hawaii nicht mehr möglich ist. Die logistischen Herausforderungen sind für die Veranstalter nicht mehr zu stemmen.

Im kommenden Jahr soll dann ein Wechsel der Orte stattfinden und folglich die Männer auf Hawaii und die Frauen in Nizza ihre Wettkämpfe austragen. Diese Änderung soll, von Jahr zu Jahr wechselnd, vorerst bis 2026 gelten.

Ironman WM 2023 auf Hawaii: Die Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland kümmert sich der Hessische Rundfunk (HR) um die Übertragung des Ironman 2023 auf Hawaii. Der Triathlon kann also entspannt im öffentlich-rechtlichen Free-TV verfolgt. Alternativ könnt Ihr hier auch auf einen Livestream via sportschau.de zurückgreifen.

© getty

Ironman WM 2023 auf Hawaii heute live: Die Infos im Überblick

Wettbewerb: Iron World Championships

Iron World Championships Datum: 114. Oktober 2023

114. Oktober 2023 Ort: Kailua-Kona, Hawaii, USA

Ironman 2023: Die Siegerinnen und Sieger der letzten Jahre

Jahr Männer Frauen 2022 Gustav Iden Chelsea Sodaro 2022* Kristian Blummenfelt Daniela Ryf 2019 Jan Frodeno Anne Haug 2018 Patrick Lange Daniela Ryf 2017 Patrick Lange Daniela Ryf 2016 Jan Frodeno Daniela Ryf 2015 Jan Frodeno Daniela Ryf 2014 Sebastian Kienle Mirinda Carfrae 2013 Frederik Van Lierde Mirinda Carfrae 2012 Pete Jacobs Leanda Cave

*Nachholtermin 2021 aufgrund der Coronapandemie.