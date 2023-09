Diamond League 2023, Finale: Termin, Datum, Ort, Zeitplan, Preisgeld, Übertragung im Free-TV und Livestream

Nach 13 Events steht bei der Diamond League nun das Saison-Finale an. Termin, Datum, Ort, Zeitplan, Preisgeld, Übertragung im Free-TV und Livestream - hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst.

Am 5. Mai begann in Doha, der Hauptstadt Katars, die Diamond-League-Saison 2023. Leichtathletinnen und Leichtathleten aus aller Welt kämpften von da an in den verschiedensten Städten, Ländern und Kontinenten um Siege, Podestplätze und Preisgelder. Nach insgesamt 13 abgeschlossenen Meetings ist man nun am großen Saison-Finale angekommen.

Diamond League 2023, Finale: Termin, Datum, Ort, Zeitplan, Preisgeld

Meeting Nummer 14, damit auch das Saison-Finale, steigt in diesem Jahr in Eugene, USA. Als erstes und einziges Event der Saison, das den Namen Prefontaine Classic trägt, ist es auf zwei Wettkampftage ausgedehnt. Am 16. und am 17. September geht es diesbezüglich im Hayward-Field-Stadion der University of Oregon zur Sache.

Die Action in Eugene geht am Samstag, den 16. September, um 20 Uhr deutscher Zeit los. Der zweite Wettkampftag startet am Sonntag (17. September) um 20.30 Uhr.

© getty Sprintweltmeister Noah Lyles jagt seinen nächsten Erfolg.

Diamond League 2023: Zeitplan am 16. September

Zeit (MEZ) Wettbewerb 20.00 Uhr Speerwerfen Frauen 20.06 Uhr Dreisprung Männer 20.08 Uhr Hochsprung Männer 20.10 Uhr 1500m Jungen 20.25 Uhr 1500m Mädchen 21.04 Uhr 400m Hürden Männer 21.16 Uhr 400m Männer 21.20 Uhr Speerwurf Männer 21.26 Uhr Stabhochsprung Frauen 21.29 Uhr 3000m Hindernis Frauen 21.49 Uhr Dreisprung Frauen 21.51 Uhr 1500m Frauen 22.07 Uhr 100m Männer 22.11 Uhr Kugelstoßen Frauen 22.19 Uhr 3000m Hindernis Männer 22.40 Uhr 100m Frauen 22.50 Uhr Meile Männer

Diamond League 2023: Zeitplan am 17. September

Zeit (MEZ) Wettbewerb 20.30 Uhr Hochsprung Frauen 20.40 Uhr Diskuswerfen Männer 20.48 Uhr Weitsprung Männer 21.04 Uhr 800m Männer 21.17 Uhr Männer Para 100m 21.28 Uhr Frauen Para 100m 21.39 Uhr 5000m Frauen 21.57 Uhr Stabhochsprung Männer 22.04 Uhr 400m Hürden Frauen 22.08 Uhr Diskuswerfen Frauen 22.17 Uhr 3000m Männer 22.37 Uhr 400m Frauen 22.42 Uhr Weitsprung Frauen 22.52 Uhr 110m Hürden Männer 23.05 Uhr 100m Hürden Frauen 23.09 Uhr Kugelstoßen Männer 23.19 Uhr 800m Frauen 23.36 Uhr 200m Männer 23.49 Uhr 200m Frauen

Diamond League 2023: Preisgeld

Im Finale ist das Preisgeld noch einmal höher als bei den vergangenen Events. So bekommt der Sieger bzw. die Siegerin jeder Disziplin 30.000 US-Dollar - damit dreimal mehr als bei den ersten 13 Meetings. Für Platz zwei wird man im Finale in Eugene mit 12.000 US-Dollar belohnt. Als Dritter bzw. Dritte darf man sich auf 7.000 US-Dollar freuen. Weiter geht es mit 4.000 US-Dollar für Platz 4, 2.500 US-Dollar für Platz 5, 2.000 US-Dollar für Platz 6, 1.500 US-Dollar für Platz 7 und 1.000 US-Dollar für Platz 8.

Diamond League 2023, Finale: Übertragung im Free-TV und Livestream

Das Diamond-League-Finale wird bei Sky übertragen. Tag 1 ist ab 20.45 Uhr beim Sender Sky Sport Mix zu sehen, am Tag darauf könnt Ihr die finalen Entscheidungen zusätzlich auch bei Sky Sport Top Event verfolgen, wo um 20.45 Uhr die ersten Livebilder aus dem Hayward-Field-Stadion ausgestrahlt werden. Zugriff auf den Livestream von Sky bekommt man mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW.