Im Rahmen des Diamond-League-Finals steigen heute in Eugene die ersten Wettkämpfe. SPOX verrät, wie Ihr das Leichtathletik-Spektakel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Eine lange Diamond-League-Saison findet in den nächsten Tagen ihr Ende. Dafür sind die Leichtathletinnen und Leichtathleten in Eugene, USA, im Einsatz, wo das 14. und letzte Meeting über die Bühne geht. Anders als die Meetings davor streckt sich das Finale über zwei Tage. Am Samstag, den 16. September, beginnt um 20 Uhr deutscher Zeit im Hayward-Field-Stadion der University of Oregon der erste Wettkampftag. Der zweite Teil steigt am Sonntag (17. September) um 20.30 Uhr.

Pro Wettkampf bekommen die besten Acht ein Preisgeld ausgeschüttet. Der Sieger bzw. die Siegerin erhält ganze 30.000 US-Dollar, die Zweitplatzierten dürfen sich auf 12.000 US-Dollar freuen, während man für Platz drei 7.000 US-Dollar kassiert. Immerhin 1.000 US-Dollar kassiert der bzw. die Achte.

© getty Joshua Hartmann nimmt am Finale des 100-Meter-Laufs teil.

Diamond League 2023, Finale heute live: Leichtathletik im Free-TV und Livestream

Zu den Finalwettkämpfen wird es in Deutschland keine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen geben. Wer trotzdem nichts vom Geschehen in Eugene verpassen möchte, wird einzig bei Sky fündig. Der Pay-TV-Sender überträgt beide Wettkampftage und verwendet dafür gleich zwei Sender. Sky Sport Mix ist am Samstag für Tag 1 verantwortlich, dort geht die Übertragung um 20.45 Uhr los. Für Finaltag 2 ist am Sonntag neben Sky Sport Mix auch Sky Sport Top Event im Einsatz, ebenfalls wieder ab 20.45 Uhr.

Sky bietet das Diamond-League-Finale nicht nur im Pay-TV, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream an. Zugriff auf diesen bekommt man mit einem SkyGo-Abonnement. Aber auch der Streamingdienst WOW schaltet die Streams frei.

Diamond League 2023: Die Wettkämpfe am 16. September (Finaltag 1)

Zeit (MEZ) Wettbewerb 20.00 Uhr Speerwerfen Frauen 20.06 Uhr Dreisprung Männer 20.08 Uhr Hochsprung Männer 20.10 Uhr 1500m Jungen 20.25 Uhr 1500m Mädchen 21.04 Uhr 400m Hürden Männer 21.16 Uhr 400m Männer 21.20 Uhr Speerwurf Männer 21.26 Uhr Stabhochsprung Frauen 21.29 Uhr 3000m Hindernis Frauen 21.49 Uhr Dreisprung Frauen 21.51 Uhr 1500m Frauen 22.07 Uhr 100m Männer 22.11 Uhr Kugelstoßen Frauen 22.19 Uhr 3000m Hindernis Männer 22.40 Uhr 100m Frauen 22.50 Uhr Meile Männer

Diamond League 2023: Die Wettkämpfe am 16. September (Finaltag 2)