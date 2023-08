Heiratsantrag im Ziel: Slowakische Geher verloben sich bei WM

Heiratsantrag hinter der Ziellinie: Die slowakischen Geher Dominik Cerny und Hana Burzalova haben sich unmittelbar nach dem WM-Rennen über 35 km verlobt. Burzalova sagte am Heldenplatz in Budapest ja, nachdem ihr Lebensgefährte beim Zieleinlauf auf sie gewartet hatte und anschließend auf die Knie gegangen war. Das Männer- und Frauen-Rennen fanden am Donnerstagmorgen zeitgleich statt.

Mit dem Ring an Burzalovas Finger posierten die beiden Landsleute anschließend stolz für Fotos. "Ich habe vor zwei Tagen beschlossen, meiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen", berichtete Cerny im Anschluss: "Wir sind seit fast einem olympischen Zyklus, also seit fast vier Jahren, zusammen. Ich denke, es war der richtige Zeitpunkt."

Der Antrag sei eine "streng geheime Sache" gewesen, berichtete der Geher weiter: "Ich habe während des gesamten Rennens daran gedacht - vielleicht war es das, was mich ins Ziel gebracht hat. Ich habe eine innere Energie, eine besondere Motivation gespürt."

Dass Cerny (19.) und Burzalova (28.) beim Ausgang des WM-Rennens nur eine Nebenrolle spielten, dürfte für sie nebensächlich gewesen sein. Bei der olympischen Premiere der Mixed-Staffel im kommenden Jahr in Paris will das Paar "vielleicht als Familie Cerny starten", sagte der Slowake.