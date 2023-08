Seit Samstag geht es nun bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest zur Sache. Einige Medaillen wurden bereits abgegriffen, doch was ist mit dem Preisgeld? Wie viel bekommen die Siegerinnen und Sieger? Bei SPOX gibt es die Antwort.

Die Leichtathletik-WM ist seit Samstag im Gange. In der ungarischen Hauptstadt Budapest streitet sowohl die Frauen- als auch die Männer-Elite im Leichtathletiksport um prestigeträchtige Medaillen. Auch zahlreiche deutsche Stars erhoffen sich den großen Sprung aufs Podest, das mit einer Gold-, Silber- und Bronzemedaille belohnt wird. Doch das ist nicht die einzige Art der Belohnung, auf die sich die Sportlerinnen und Sportler freuen dürfen. Als Zusatz werden auch Preisgelder ausgeschüttet.

Leichtathletik WM, Preisgeld: Wie viel Geld bekommen die Siegerinnen und Sieger?

Der Sportverband World Athletics hat die Geldprämien vor WM-Beginn preisgegeben. Demnach werden insgesamt 8,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 7,77 Millionen Euro) an die Athletinnen und Athleten vergeben. Belohnt werden jedoch nicht nur die besten drei eines Wettkampfes, sondern die Plätze eins bis acht.

Wie viele Medaillen schaffen es die deutschen Athletinnen und Athleten in Budapest zu holen?

Für den Gewinn einer Goldmedaille gibt es 70.000 US-Dollar (rund 62.242 Euro), der Gewinn einer Silbermedaille ist mit einem Preisgeld in Höhe von 35.000 US-Dollar (rund 32.120 Euro) versehen - also exakt die Hälfte einer Gold-Medaille. Darauf folgt eine Belohnung in Höhe von 22.000 US-Dollar (rund 20.190 Euro) für den oder die Drittplatzierte. Bis zu Platz acht, der immerhin noch 5.000 US-Dollar (rund 4.588 Euro) wert ist, sinkt das Preisgeld kontinuierlich.

Bei der WM wird zudem nicht nur einzeln, sondern auch in Teams - in Staffeln - gekämpft. Dafür reicht das Preisgeld von 80.000 US-Dollar (rund 73.419 Euro) für Gold bis 4.000 US-Dollar (rund 3.670 Euro) für die Mindestplatzierung, die monetär honoriert wird.

Zu guter Letzt gibt es weitere ganz spezielle Preise, die abgegriffen werden können - damit sind die Weltrekorde gemeint. Sollte eine Athletin oder ein Athlet einen neuen Weltrekord aufstellen, gibt es 100.000 US-Dollar (rund 91.774 Euro) obendrauf.

Leichtathletik WM, Medaillenspiegel: Das ist der aktuelle Stand

Etwas mehr als ein Fünftel der Entscheidungen ist gefallen, Deutschland steht aktuell noch ohne Edelmetall da. Zeit bleibt allerdings noch genügend, die WM geht nämlich noch bis zum 27. August. Angeführt wird der aktuelle Medaillenspiegel von den USA, die bereits bei sechs Podestplätzen liegen. Drei davon sind goldene Medaillen. Dahinter folgen Spanien (zweimal Gold) und Äthiopien (einmal Gold).

10 von 49 Entscheidungen