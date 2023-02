Tim Lobinger stirbt im Alter von 50 Jahren an Leukämie

Der ehemalige Stabhochspringer Tim Lobinger ist nach einem jahrelange Kampf gegen die Blutkrankheit Leukämie gestorben. Lobinger wurde 50 Jahre alt.

Seine Familie bestätigte den Tod Lobingers in einer Stellungnahme: "Tim Lobinger ist nach schwerer Krankheit im Alter von 50 Jahren am 16. Februar in München verstorben. Die ehemalige Stabhochsprung-Legende ist im engen Kreise friedlich eingeschlafen, er hat den Kampf nicht verloren, sondern auf seine Weise gewonnen."

Der ehemalige Top-Athlet wurde 1998 Europameister in Valencia und 2003 in Birmingham Weltmeister. Er hinterlässt zwei Söhne und eine Tochter. Sein ältester Sohn Lex-Tyger Lobinger spielt beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.

Der Krebs bei Lobinger galt bereits mehrere Male als geheilt, allerdings kehrte er stets zurück. Im vergangenen Oktober 2022 verkündete Lobinger, diesmal sei er unheilbar daran erkrankt.

Im Juli 2020 gab Lobinger SPOX ein ausführliches Interview, in dem er auch über seine Krebserkrankung sprach.