Bei der Leichathletik-EM in München steht heute der zweite Tag an - mitsamt eines vollgepackten Programms. Zwölf Disziplinen gehen an den Start, es fallen fünf Medaillenentscheidungen. Seid im SPOX-Liveticker live mit dabei.

Der zweite Wettkampftag der Leichtathletik-EM hat Einiges zu bieten, die Highlights dürften dabei schnell ausgemacht sein: Im 100-Meter-Sprint stehen am Ende des Abends bereits die Finals an. Hier könnt Ihr die Entwicklungen des Abends verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Leichtathletik-EM: Tag 2 der Europameisterschaft in München heute im Liveticker - Vor Beginn



Vor Beginn: Besondere Brisanz haben dabei sicherlich die angesprochenen Finalläufe um die Medaillen in der 100-Meter-Konkurrenz. Eine gewisse Vorfreude auf den heutigen Abend ist also angebracht.

Vor Beginn: Der Abend steht ganz im Zeichen der Laufwettbewerbe, neben den Halbfinals und Finals der 100 Meter finden weitere Wettkämpfe im Zehnkampf und über 5000 Meter statt.

Vor Beginn: Servus, herzlich Willkommen zum heutigen zweiten Tag der Leichtathletik-EM in München.

Leichtathletik-EM: Tag 2 der Europameisterschaft in München heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung im TV und Livestream sind immer abwechselnd die beiden öffentlichen rechtlichen TV-Anstalten von ARD und ZDF zuständig. Den ganzen Tag über werden dort weitere Wettkämpfe der European Championship gezeigt.

Am heutigen Dienstag ist die ARD an der Reihe, sowohl im TV in der Sportschau als auch online unter sportschau.de. Die Übertragung startet heute um 17.05 Uhr, besonders am Abend wird jedoch ausschließlich von den Leichtathletik-Entscheidungen berichtet.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Leichtathletik-EM: Tag 2 der Europameisterschaft in München - Der Medaillenspiegel nach dem ersten Wettkampftag