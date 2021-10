Usain Bolt: Ex-Leichtathletik-Star mit Reggae-Album in den Charts

14 Songs, 41:44 Minuten lange eine Mischung aus Reggae, R&B und Hip-Hop: Leichtathletik-Ikone Usain Bolt startet jetzt auch in der Musik durch.

Mit seinem ersten eigenen Album "Country Yutes" hat es der Sprint-Rentner aus Jamaika in die Top Ten der Reggae-Album-Charts von Billboard geschafft. "Es ist kein Geheimnis für die Welt, dass ich Musik liebe", sagte Bolt: "Musik war schon immer ein Teil meiner DNA."

Schon nach seinem Karriereende 2017 stieg Bolt als Co-Produzent in die Branche ein - noch als Co-Produzent von Dancehall-Mixtapes. Während der Coronavirus-Pandemie entstand dann in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Freund und Manager Nugent Walker das Album "Country Yutes". Sein Lieblingssong daraus? "Living The Dream".

Bolt singt die Lieder nicht selber, "ich will sie produzieren. Ich will ein Teil davon sein, weil ich die Musik liebe", sagte der Weltrekordler über 100 und 200 m.