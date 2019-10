Leichtathletik-WM: Lückenkemper und Co. kämpfen sich ins Finale - Diskuswerferinnen ohne Medaille

Am drittletzten Tag der Leichtathletik-WM gab es keine Medaille für den DLV. Die Frauen-Staffel lief gerade so ins Finale, das Diskus-Trio verpasste das Podest klar.

Die schnellen Frauen um Gina Lückenkemper kämpften sich gehandicapt vom Verletzungspech gerade noch so ins Staffel-Finale, das Diskus-Trio hatte keine Chance auf eine Medaille: Am drittletzten Tag der WM in Doha gingen die deutschen Leichtathleten zwar leer aus - hoffen nun aber auf einen furiosen Endspurt am Wochenende.

In Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo, den starken Speerwerfern um Olympiasieger Thomas Röhler und Titelverteidiger Johannes Vetter sowie Lauf-Hoffnung Konstanze Klosterhalfen gehen an den letzten beiden Tagen gleich mehrere heiße Medaillenanwärter an den Start.

Muhammad läuft Weltrekord - Barshim holt erstes Gold für Katar

Für den ersten Einzel-Weltrekord der WM sorgte unterdessen 400-m-Hürden-Olympiasiegerin Dalilah Muhammad aus den USA. Die 29-Jährige verbesserte ihre eigene Bestmarke um vier Hundertstel auf 52,16 Sekunden. Zuvor hatte in Doha die US-Staffel im Mixed-Wettbewerb über 4x400 m einen Weltrekord aufgestellt.

Den emotionalen Höhepunkt setzte Katars Sport-Idol Mutaz Essa Barshim. Nach einer schwachen Saison gewann der Hochspringer mit 2,37 m wie vor zwei Jahren den Titel - und für den Gastgeber das ersehnte Gold. Europameister Mateusz Przybylko war in der Qualifikation ausgeschieden.

Leichtathletik-WM in Doha: Das fühlt sich alles so falsch an! © getty 1/23 Die Leichtathletik-WM in Doha ist zum K*****! Sagten auch? Leeres Stadion, unzumutbare Bedingungen, ökologischer Wahnsinn - die Kritik am Großereignis in der Wüste ist groß und berechtigt. Gucken wir mal ... © flopumuc/getty 2/23 Berechtigte Frage, lieber Flopumuc. Manche munkeln sogar, es könnte irgendwann eine Fußball-WM in Katar geben. Undenkbar eigentlich ... © getty 3/23 Die Lackfrage muss man natürlich an Sir Sebastian Coe richten. Der ist schließlich IAAF-Chef. Aber erst mal abwarten, bis er und IOC-Boss Thomas Bach fertiggefeixt haben. © getty 4/23 Das 100-m-Finale der Männer ist immer ein Highlight einer WM, vielleicht sogar der Höhepunkt schlechthin. In Doha vor leeren Rängen kommt beim Kampf der Raketenmänner nicht gerade Karnevalsatmosphäre auf. © getty 5/23 Christian Coleman gewinnt in brillanten 9,76 Sekunden gefolgt von Titelverteidiger Justin Gatlin. © getty 6/23 So recht will man sich mit dem neuen Weltmeister nicht freuen. Der verpasst in schöner Regelmäßigkeit Dopingtests, was aber ohne Konsequenzen blieb. Warum? Zu viel Lack wahrscheinlich. © dirk_adam/getty 7/23 In der Tat ist das vollkommener Irrsinn. Ganz schön gemein, dass man sich einen hoffnungslosen Naivling schimpfen lassen muss, wenn man an den Umweltaspekt erinnert. © getty 8/23 Wer nicht im klimatisierten Stadion unterwegs ist, muss spät nachts draußen ran. Schon mal was Traurigeres gesehen als diese Szene vom Frauen-Marathon? © getty 9/23 Trotz später Stunde sind die LangstrecklerInnen hohen Temperaturen und einer fiesen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Reihenweise fallen sie um wie die Fliegen. © getty 10/23 Das sieht dann irgendwie aus wie Szenen aus einem Katastrophengebiet und nicht wie ein sportliches Großereignis. © annewill/getty 11/23 Doch damit nicht genug, denn solches Geschehen will man natürlich am liebsten vertuschen. Und genau deshalb gibt's jetzt noch ein paar Kollaps-Impressionen. © getty 12/23 Hier liegt eine Teilnehmerin am Marathon. © getty 13/23 Hier sehen wir einen ukrainischen Geher (50 km), der diese WM vermutlich nicht in allerbester Erinnerung behalten wird. Wir hoffen, dass er inzwischen wieder wohlauf ist. © getty 14/23 Alina Reh geht es übrigens wieder ganz gut. Sie hatte wegen plötzlicher Bauchkrämpfe im 10.000-Meter-Finale aufgeben müssen. Die Hitze sei es nicht gewesen, doch der "Wechsel von heiß zu kalt" könnte ihr nicht bekommen sein. © Kizito5/getty 15/23 Dieser User bringt noch einen tollen Aspekt der WM zur Sprache. Die Kameras im Startblock, die ganz merkwürdige Perspektiven auf die Läufer liefern. #sexismus #spanner #sabbersabber © imago images 16/23 Gina Lückenkemper z.B. ist nicht amused: "Ich finde diese Kamera nicht so geil, da sie nach oben geht. Da war bestimmt keine Frau an der Entwicklung beteiligt, weil man in den knappen Sachen drübersteigen muss." Wer könnte sowas denn dann geil finden? © getty 17/23 Zurück im Stadion, wo die Stimmung mal wieder einen Siedepunkt erreicht hat. © itsmemeyer/getty 18/23 Gut beobachtet! © getty 19/23 An Tag 8 kam übrigens tatsächlich erstmals richtig Stimmung im Khalifa auf. Lokalmatador Mutaz Essa Barshim hat im Hochsprung das erste Gold für Katar geholt. Nicht nur er, sondern auch die Zuschauer auf der Tribüne feierten frenetisch. © getty 20/23 Den kurzen positiven Eindruck machten die Fans wenige Augenblicke später aber schon wieder zunichte. Denn als Barshim die Medaille überreicht werden sollte, war keiner mehr im Stadion. Minutenlang passierte nichts, die "Siegerehrung" wurde verschoben. © garstigesWeib/getty 21/23 Ach was, da sind doch überall Energiesparlampen im Einsatz. © Tommoriarty16/getty 22/23 Der Songwriter und Aktivist Tom Moriarty bringt es auf den Punkt: "Wenn ihr wissen wollt, wie globaler Ultrakapitalismus aussieht, braucht ihr euch nur die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha anzusehen." © getty 23/23 Recht hat er, denn an die Athleten, an Fans und Liebhaber des Sports, an die Umwelt oder irgendwas Vernünftiges hat wieder keiner gedacht. Abschließende Frage: Was gibt's da zu lachen?

Lückenkemper: "Hatten das Glück auf unserer Seite"

Das deutsche Quartett mit Vize-Europameisterin Lückenkemper (Berlin), Lisa Marie Kwayie (Neukölln), Yasmin Kwadwo (Leverkusen), Jessica-Bianca Wessolly (Mannheim) kämpft am Samstag über die 4x100 m um die Medaillen - doch die Voraussetzungen sind nicht gerade optimal. In 42,82 Sekunden qualifizierte sich die als Jahresschnellste angereiste DLV-Auswahl nur über die Zeitregel.

"Heute haben wir das Glück auf unserer Seite gehabt", sagte Lückenkemper im ZDF: "Hoffentlich brauchen wir das morgen nicht, sondern zeigen, was wir können. Wir wollen morgen nochmal angreifen."

Denn das Verletzungspech, das die deutschen Sprinterinnen die gesamte Saison verfolgt hatte, schlug auch in Doha zu. Während des Sommers hatten nacheinander Rebekka Haase, Lisa Mayer und Laura Müller ihre Saison unfreiwillig beenden müssen.

Am Freitagabend fehlte dann auch die deutsche 100-m-Meisterin Tatjana Pinto. Die Paderbornerin erklärte auf Facebook, dass ihr hinteres Kreuzband entzündet sei.

Weitsprung-Ass Mihambo kam wegen der Terminkollision mit ihrem Wettbewerb (Qualifikation am Samstag) nicht für die Staffel in Frage, sie hatte über 100 m die Quali-Norm für die WM erfüllt.

Leichtathletik-WM: Die Medaillengewinner an Tag 8

Disziplin Gold Silber Bronze Hochsprung (H) Mutaz Essa Barshim (Katar) Michail Akimenko (neutrale Flagge) Ilja Iwanjuk (neutrale Flagge) Diskuswurf (D) Yaime Perez (Kuba) Denia Caballero (Kuba) Sandra Perkovic (Kroatien) 400 Meter Hürden (D) Dalilah Muhammad (USA) Sydney McLaughlin (USA) Rushell Clayton (Jamaika) 3000 Meter Hindernis (H) Conseslus Kipruto (Kenia) Lamecha Girma (Äthiopien) Soufiane El Bakkali (Marokko) 400 Meter (H) Steven Gardiner (Bahamas) Anthony Zambrano (Kolumbien) Fred Kerley (USA)

Diskus-Trio bleibt ohne Medaille

Im Diskusfinale hofften gleich drei Deutsche auf eine Außenseiterchance. Doch die deutsche Meisterin Kristin Pudenz (Potsdam/57,69) und Claudine Vita (Neubrandenburg/60,77) schieden als Elfte und Neunte bereits nach drei Würfen aus.

Beste deutsche Starterin war die EM-Zweite Nadine Müller (Halle/Saale), die mit 61,55 auf Platz acht landete. Die 33-Jährige, die ihre siebte WM bestreitet, hatte die letzten Medaillen für die deutschen Diskuswerferinnen geholt. 2011 war sie in Daegu Zweite, 2015 in Peking Dritte.

Es siegte die Jahresweltbeste Yaime Perez (68,10) aus Kuba vor ihrer Landsfrau Denia Caballero (68,44) und Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Sandra Perkovic (Kroatien/66,72).

Männer-Staffel scheitert im Halbfinale

Die Männer-Staffel mit dem deutschen 100-m-Rekordler Julian Reus (Erfurt) sowie Joshua Hartmann (Köln), Marvin Schulte und Roy Schmidt (beide Leipzig) hatte keine Chance auf den Endlauf. In 38,42 wurde das DLV-Quartett in seinem Rennen Siebter.

Keine Chance im Halbfinale über 1500 m hatte Amos Bartelsmeyer (Frankfurt), der in 3:37,74 Minuten Elfter seines Laufs wurde.

Leichtathletik-WM: Medaillenspiegel

