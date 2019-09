Kommentar zur WM in Doha: Die Leichtathletik zerstört sich selbst

Katastrophale Bedingungen, fehlendes Interesse, Umweltzerstörung, Frauenfeindlichkeit, mangelndes Durchgreifen gegen Doping - die einstige Massensportart gibt bei der WM in der Wüste ein erbärmliches Bild ab. Ein Kommentar.

Früher war alles besser - zumindest in der Leichtathletik. So ähnlich hat das kürzlich die ehemalige Weltklasse-Kugelstoßerin Nadine Kleinert gesagt.

Demnach fehle es der einstigen Massensportart praktisch an allem: Nachwuchs, Trainern, TV-Präsenz und vor allem Geld. Kleinerts vernichtendes Fazit: "Wenn es so weitergeht, dann ist die Leichtathletik in zehn Jahren tot."

Nach den Bildern des vergangenen Wochenendes kann man da nicht widersprechen. Denn bei der Weltmeisterschaft in Katar wird eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.

Die Wurzel des Übels: Ein Glutofen als Veranstalter

Die Wurzel des Übels liegt freilich in der von offenen Bestechungsvorwürfen umgebenen Vergabe der Titelkämpfe an das Emirat im Jahr 2014. Schon damals war klar, dass die WM in einem Glutofen stattfinden wird, der selbst Hochleistungssportler überfordert. Da zur extremen Hitze von bis zu 40 Grad noch die unglaublich hohe Luftfeuchtigkeit kommt, klappten die Athleten bei den Open-Air-Wettbewerben Marathon und Gehen reihenweise zusammen.

Eine desaströse PR, die auch durch die Wettkämpfe im auf 26 Grad heruntergekühlten Khalifa International Stadium nicht besser wird. Zwar sind die Bedingungen dort durch die riesigen Klimaanlagen deutlich angenehmer, aber aus ökologischer Sicht ist die Verschwendung von Ressourcen gerade vor dem Hintergrund der Fridays-for-Future-Bewegung ein Aberwitz.

Hinzu kommt die traurige Resonanz in der 40.000 Zuschauer fassenden Arena, die schon zur Hälfte mit Planen abgedeckt und dennoch halbleer ist. Ein dermaßen geringeres Interesse für eine Leichtathletik-WM vor Ort gab es noch nie.

Leichtathletik-WM in Doha: Das fühlt sich alles so falsch an! © getty 1/21 Die Leichtathletik-WM in Doha ist zum K*****! Sagten auch? Leeres Stadion, unzumutbare Bedingungen, ökologischer Wahnsinn - die Kritik am Großereignis in der Wüste ist groß und berechtigt. Gucken wir mal ... © flopumuc/getty 2/21 Berechtigte Frage, lieber Flopumuc. Manche munkeln sogar, es könnte irgendwann eine Fußball-WM in Katar geben. Undenkbar eigentlich ... © getty 3/21 Die Lackfrage muss man natürlich an Sir Sebastian Coe richten. Der ist schließlich IAAF-Chef. Aber erst mal abwarten, bis er und IOC-Boss Thomas Bach fertiggefeixt haben. © getty 4/21 Das 100-m-Finale der Männer ist immer ein Highlight einer WM, vielleicht sogar der Höhepunkt schlechthin. In Doha vor leeren Rängen kommt beim Kampf der Raketenmänner nicht gerade Karnevalsatmosphäre auf. © getty 5/21 Christian Coleman gewinnt in brillanten 9,76 Sekunden gefolgt von Titelverteidiger Justin Gatlin. © getty 6/21 So recht will man sich mit dem neuen Weltmeister nicht freuen. Der verpasst in schöner Regelmäßigkeit Dopingtests, was aber ohne Konsequenzen blieb. Warum? Zu viel Lack wahrscheinlich. © dirk_adam/getty 7/21 In der Tat ist das vollkommener Irrsinn. Ganz schön gemein, dass man sich einen hoffnungslosen Naivling schimpfen lassen muss, wenn man an den Umweltaspekt erinnert. © getty 8/21 Wer nicht im klimatisierten Stadion unterwegs ist, muss spät nachts draußen ran. Schon mal was Traurigeres gesehen als diese Szene vom Frauen-Marathon? © getty 9/21 Trotz später Stunde sind die LangstrecklerInnen hohen Temperaturen und einer fiesen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Reihenweise fallen sie um wie die Fliegen. © getty 10/21 Das sieht dann irgendwie aus wie Szenen aus einem Katastrophengebiet und nicht wie ein sportliches Großereignis. © annewill/getty 11/21 Doch damit nicht genug, denn solches Geschehen will man natürlich am liebsten vertuschen. Und genau deshalb gibt's jetzt noch ein paar Kollaps-Impressionen. © getty 12/21 Hier liegt eine Teilnehmerin am Marathon. © getty 13/21 Hier sehen wir einen ukrainischen Geher (50 km), der diese WM vermutlich nicht in allerbester Erinnerung behalten wird. Wir hoffen, dass er inzwischen wieder wohlauf ist. © getty 14/21 Zurück im Stadion, wo die Stimmung mal wieder einen Siedepunkt erreicht hat. © getty 15/21 Alina Reh geht es übrigens wieder ganz gut. Sie hatte wegen plötzlicher Bauchkrämpfe im 10.000-Meter-Finale aufgeben müssen. Die Hitze sei es nicht gewesen, doch der "Wechsel von heiß zu kalt" könnte ihr nicht bekommen sein. © Kizito5/getty 16/21 Dieser User bringt noch einen tollen Aspekt der WM zur Sprache. Die Kameras im Startblock, die ganz merkwürdige Perspektiven auf die Läufer liefern. #sexismus #spanner #sabbersabber © imago images 17/21 Gina Lückenkemper z.B. ist nicht amused: "Ich finde diese Kamera nicht so geil, da sie nach oben geht. Da war bestimmt keine Frau an der Entwicklung beteiligt, weil man in den knappen Sachen drübersteigen muss." Wer könnte sowas denn dann geil finden? © itsmemeyer/getty 18/21 Gut beobachtet! © garstigesWeib/getty 19/21 Ach was, da sind doch überall Energiesparlampen im Einsatz. © Tommoriarty16/getty 20/21 Der Songwriter und Aktivist Tom Moriarty bringt es auf den Punkt: "Wenn ihr wissen wollt, wie globaler Ultrakapitalismus aussieht, braucht ihr euch nur die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha anzusehen." © getty 21/21 Recht hat er, denn an die Athleten, an Fans und Liebhaber des Sports, an die Umwelt oder irgendwas Vernünftiges hat wieder keiner gedacht. Abschließende Frage: Was gibt's da zu lachen?

IAAF-Boss Sebastian Coe und die Investition in die Zukunft

Die Schuld daran liegt abgesehen von den dubiosen Geldflüssen bei der Vergabe aber nicht bei den Kataris, sondern beim Internationalen Leichtathletik-Verband. Dass der Ausrichter noch unter dem Skandal-Präsidenten Lamine Diack bestimmt wurde, der mittlerweile in Frankreich in Hausarrest sitzt, ändert daran wenig.

Denn auch die meisten heute noch aktiven Funktionäre um den damaligen Vize- und jetzigen IAAF-Präsidenten Sebastian Coe sprachen sich ja für die WM in der Wüste aus. Der Brite behauptete sogar, die Vergabe sei eine Investition in die Zukunft.

Realitätsverweigerung auf allen Ebenen

Diese Realitätsverweigerung passt allerdings ins erbärmliche Bild, das der Weltverband aktuell abgibt. Sei es mit den frauenfeindlichen Von-unten-Kameras in den Startblöcken oder mit der Starterlaubnis für 100-Meter-Sieger Chris Coleman, der gleich drei Dopingstests binnen eines Jahres verpasste.

Normalerweise hätte der US-Amerikaner dafür zwei Jahre gesperrt werden müssen, wegen eines angeblichen Formfehlers konnte er aber dennoch triumphieren - vor leeren Rängen.

Schon nach drei Tagen lässt sich daher ein trauriges Fazit ziehen: Mit solchen Weltmeisterschaften zerstört sich die olympische Kernsportart Leichtathletik selbst - und braucht dafür vielleicht nicht mal zehn Jahre.