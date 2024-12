Saudi-Arabien statt Ally Pally: Passiert bei der Darts-WM das Unvorstellbare?

© getty

Nur eine Frage der Zeit, bis das Ally Pally ausgedient hat?

Der PDC-Boss wurde sogar noch deutlicher. "Früher oder später muss ich schauen und mich fragen: Brauchen wir einen größeren Austragungsort?", so Hearn. Die West Hall im Alexandra Palace fasst lediglich 3500 Zuschauer. Schon seit Jahren ist deshalb der Umzug in die weitaus größere Great Hall direkt nebenan im Gespräch. Aus logistischen Gründen ist dieser Schritt aber kaum zu bewältigen.

Hearn kann sich deshalb sogar vorstellen, die WM künftig in Saudi-Arabien zu veranstalten. "Ich habe mit den Saudis gesprochen und sie waren sehr begeistert", sagte Hearn im Mai der englischen Zeitung The Mirror. Bei der Mehrheit der Fans dürfte diese Idee überhaupt nicht gut ankommen. Schließlich ist Alkohol in dem Wüstenstaat streng verboten.

"Das Wesen des Dartsports ist, dass es eine Party ist", weiß auch Hearn. Saudi-Arabien sei deshalb "derzeit noch nicht bereit, eine solche Weltmeisterschaft auszurichten, aber es wird nicht mehr lange dauern".

Die Meinungen der Spieler gehen auseinander. "Meiner Meinung nach darf die WM gerne woanders sein - so toll und legendär der Ally Pally auch ist", sagte Deutschlands Nummer eins Martin Schindler. Der Niederländer Michael van Gerwen sieht das ähnlich: "Mich kümmert das kaum. Wenn sie mir 48 Stunden vorher sagen, wo ich auf der Welt sein soll, dann werde ich dort sein."

Anders Gabriel Clemens. Der Saarwellinger, der vor zwei Jahren mit dem Einzug ins Halbfinale für den größten Erfolg eines Deutschen bei der WM gesorgt hatte, wäre "froh", wenn die WM weiter im Ally Pally steigt. "Ich glaube, da gehört sie hin. Ich hoffe, dass wir noch länger dort bleiben."