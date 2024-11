Darts, Players Championship Finals: Termin, Ort, Zeitplan, Spielplan, Paarungen, deutsche Teilnehmer, Modus, Übertragung im Free-TV und Livestream

Darts, Players Championship Finals: Termin, Ort, Zeitplan, Spielplan, Paarungen

Das Turnier geht am Freitag, den 22. November, los und endet mit dem Finale am Sonntag, den 24. November. Alle Partien werden in der Butlin's Minehead Arena in Minehead (England) bestritten.

Der 22. November ist für die 1. Runde reserviert. Die erste Session findet um 13.45 Uhr statt, die zweite um 20 Uhr.

Am 23. November geht es weiter mit der 2. Runde und dem Achtelfinale, ehe am 24. November die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale steigen.

Spielrunde Datum Uhrzeit 1. Runde 22. November ab 13.45 Uhr und 20 Uhr 2. Runde 23. November ab 13.45 Uhr Achtelfinale 23. November ab 20 Uhr Viertelfinale 24. November ab 13.45 Uhr Halbfinale 24. November ab 20 Uhr Finale 24. November 22.45 Uhr

1. Runde (ab 13.45 Uhr):

Name Name Gian van Veen Scott Williams Brendan Dolan Martin Schindler Ritchie Edhouse Luke Woodhouse James Wade Stephen Burton Ryan Searle Jeffrey de Graaf Martin Lukeman Connor Scutt Dave Chisnall Joe Cullen Andrew Gilding Kevin Doets William O'Connor Niels Zonneveld Krzysztof Ratajski Madars Razma Cameron Menzies Jim Williams D. van Duijvenbode Callan Rydz Ryan Joyce Karel Sedlacek Wesley Plaisier Mensur Suljovic Alan Soutar Jermaine Wattimena Wessel Nijman Kim Huybrechts

1. Runde (ab 20 Uhr):