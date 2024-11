No-Go-Aktion von deutschem Darts-Profi: "Seitenhieb" gegen Max Hopp bei geplatztem WM-Traum

Max Hopp hat die Teilnahme an der im Dezember stattfindenden Darts-WM in London verpasst. In der YLO PDC Europe Super League in Hildesheim schied der 28-Jährige im Achtelfinale gegen seinen deutschen Landsmann Kai Gotthardt aus (5:6).

Als das hart umkämpfte Match in den Decider ging, verweigerte sein Kontrahent dem einstigen Darts-Wunderkind den obligatorischen Fistbump. Eine in dem Sport übliche Fairplay-Geste. Hopp verlor das entscheidende Leg im Anschluss deutlich.

"Das war so ein kleiner Seitenhieb an Max", erklärte der bereits für die WM qualifizierte Ricardo Pietreczko im Rahmen seiner Tätigkeit als Sport1-Experte.