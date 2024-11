Darts WM 2025, Preisgeld Luke Littler: Wie viel Geld hat "The Nuke" schon gewonnen?

Seit 2023 ist Luke Littler als Dartsprofi bei der PDC aktiv. Der erst 17-jährige Engländer hat seitdem einen kometenhaften Aufstieg erlebt. 2024 qualifizierte sich Littler zum ersten Mal für die Weltmeisterschaft und musste sich erst im Finale gegen Luke Humphries geschlagen geben. Littler erhielt daraufhin eine Tour Card und gewann 2024 bislang die Premier League Darts und die World Series of Darts Finals.

In der Order of Merit, die im Darts über einen Zeitraum von zwei Jahren die Spieler nach gewonnenem Preisgeld einordnet, liegt Luke Littler aktuell auf Rang 18. Laut der Order of Merit hat Littler bislang ein Preisgeld von etwa 485.000 Euro gewonnen.

Darüber hinaus konnte Littler große Erfolge in der Premier League und der World Series of Darts feiern. Durch seine Siege bei diesen Turnieren, die nicht in der Order of Merit berücksichtigt werden, erspielte sich der Shootingstar weitere 560.000 Euro an Preisgeld. In seiner Karriere hat Luke Littler damit insgesamt rund eine Million Euro verdient.