Darts WM 2025, Ort: Wo findet die Weltmeisterschaft statt?

Auch in diesem Jahr findet die Darts-WM im Alexandra Palace in London statt. Das wichtigste Darts-Turnier der Welt wird seit 2007 jedes Jahr dort ausgetragen. Als Austragungsort der Darts-WM fungiert die West Hall des Ally Pally, in der circa 3200 Zuschauer Platz finden. Etwa 90.000 Zuschauer können die Weltmeisterschaft somit jedes Jahr live erleben.

Der Alexandra Palace, der im Norden des Londoner Stadtbezirks Haringey liegt, wurde 1873 erbaut und sollte ursprünglich als öffentliches Zentrum für Erholung, Bildung und Unterhaltung dienen. Bereits 1935 begann die BBC, den Standort für seine TV-Übertragungen zu nutzen. Seitdem dient das Gebäude als Veranstaltungsort für zahlreiche Events, Festivals und Sportereignisse.

Der Ally Pally in London soll auch in Zukunft als Standort der Darts-WM dienen. In der Vergangenheit wurde immer wieder über einen Umzug aus dem Londoner Alexandra Palace spekuliert, unter anderem aufgrund der begrenzten Zuschauerkapazität pro Session. Die Turnier-Verantwortlichen halten die West Hall des Alexandra Palace allerdings weiterhin für die richtige Wettkampfstätte für die Darts-WM.