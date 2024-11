Darts WM 2025, Auslosung heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung der Weltmeisterschaft im TV und Livestream?

Bevor die Darts-Weltmeisterschaft am 15. Dezember in London beginnt, steigt am heutigen Montag, 25. November, die Auslosung. Im Alexandra Palace, dem legendären Austragungsort der WM, beginnt die Ziehung der Paarungen um 17.30 Uhr.

Ausgelost werden die Paarungen der ersten und zweiten Runde. Für die ersten Runde werden die 32 internationalen Qualifikanten den 32 besten Spielern der Pro Tour Order of Merit zugelost. Die Sieger der 32 Begegnungen treffen in der 2. Runde auf die besten 32 der PDC Order of Merit. Nach der Auslosung werden wir wissen, auf wen die sechs deutschen WM-Teilnehmer Martin Schindler, Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Florian Hempel, Niko Springer und Kai Gotthardt in ihren ersten Duellen treffen.