Darts World Grand Prix 2024: Datum, Termin, Spielplan, Modus, Regeln, Teilnehmer, Deutsche, Preisgeld, Übertragung im Free-TV und Livestream

Darts World Grand Prix 2024: Modus, Regeln

Grundsätzlich ähnelt das Prozedere dem anderer Dartturniere: Es wird im K.o.-System gespielt, die Anzahl der erforderlichen Sets für einen Sieg steigt im Verlauf der verschiedenen Runde. Jedes Set wird im Best-of-5-Legs-Modus entschieden.

Allerdings gibt es einen elementaren Unterschied. Der Darts World Grand Prix ist das einzige Major, bei dem im 501-double-in-double-out-Modus gespielt wird. Was das bedeutet? Die Spieler müssen ihre legs mit einem Treffer auf ein Doppelfeld eröffnen und abschließen. Ein Fehler in der Eröffnung entspricht also in etwa drei Bouncern in einem normalen Spiel - was das Potential für Überraschungen deutlich erhöht.