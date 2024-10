"Er schwitzte wie eine Otter": Darts-Star erklärt Debakel von Michael van Gerwen beim World Grand Prix

Michael van Gerwen ist beim World Grand Prix sang- und klanglos ausgeschieden. Sein Kumpel Vincent van der Voort klärt auf.

"Er hat etwas in den Knochen stecken und schwitzte wie eine Otter", sagte van der Voort bei Viaplay: "Das Wichtigste ist, das Virus in den Griff zu bekommen. Er hat etwas, das raus muss. Er muss so schnell wie möglich zum Arzt gehen."

Van Gerwen scheiterte beim Major-Turnier in Leicester in der ersten Runde mit 0:2-Sätzen krachend am Nordiren Daryl Gurney. Dabei gewann der dreimalige Weltmeister aus den Niederlanden kein einziges Leg.