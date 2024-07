"Peinlich": Darts-Wunderkind Luke Littler scheitert beim World Matchplay an Michael van Gerwen

Beim nach der WM zweitwichtigsten Darts-Turnier der Welt in Blackpool lag Premier-League-Sieger Littler lediglich beim 2:1 in Führung. Mit vier gewonnenen Legs in Folge stellte van Gerwen dann die Weichen auf Sieg. Ein Break Littlers zum 5:4 konterte der Niederländer mit einem Rebreak und ließ anschließend nichts mehr anbrennen.

Van Gerwen legte einen Average von 101,93 Punkten auf und spielte deutlich konstanter als Littler, der ebenfalls auf knapp über 100 Zähler pro Aufnahme kam.

"Es macht immer Spaß, Spiele auf diesem Niveau zu spielen. Er ist unglaublich, aber man muss sich stellen und darf sich nicht hängenlassen. Der Sieg bedeutet mir viel, weil ich zuletzt keine gute Zeit hatte", sagte van Gerwen gegenüber SkySports. "Ich muss nichts mehr beweisen, aber es ist schön, gut zu spielen und über 100 im Schnitt zu spielen."

Das Highlight der Partie war ebenfalls MvG vorbehalten. Leg 13 beendete der Niederländer spektakulär mit Checkout von 146 Punkten.