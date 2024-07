"Sie werden meinen Kiefer brechen": Schmerzhafte Angelegenheit für Michael van Gerwen

"Sie werden meinen Ober- und Unterkiefer brechen und neu einstellen", sagte van Gerwen dem niederländischen Portal AD: "Meinen Oberkiefer werden sie sechs Millimeter vorschieben und meinen Unterkiefer drei Millimeter zurückschieben. Ich habe einen starken Unterbiss. Das stört mich sehr."

Es störe ihn beim Essen, die Zähne würden sich abnutzen und man schnarche mehr, erklärte der 35-Jährige weiter: "Ich kann noch nicht einmal in eine Scheibe Schinken beißen. Irgendwann hat man davon die Nase voll."

Er plane nach dem Eingriff, bei den Players Championships am 21. und 22. August wieder am Start zu sein, so der dreimalige Weltmeister, der sich bereits im vergangenen Sommer einer Zahnoperation unterziehen musste.