World Cup of Darts heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Deutschland und Co. im TV und Livestream?

Der World Cup of Darts wird in Deutschland von DAZN übertragen. Der kostenpflichtige Streamingdienst besitzt die Rechte am gesamten Event und wird alle Sessions live zeigen. Dabei spielt es keinerlei Rolle, welches Abonnement Ihr bei DAZN besitzt - mit allen drei Modellen, selbst dem kostengünstigsten DAZN-World-Abo ab 6,99 Euro im Monat, könnt Ihr live mit dabei sein.

Dank der Kooperation zwischen DAZN und Pluto-TV gibt es darüber hinaus auch die Möglichkeit, den World Cup of Darts kostenlos zu verfolgen. Auf dem Sender DAZN Darts X PLUTO TV werden alle Sessions - vom Donnerstagabend bis hin zum Finale am Sonntag - gezeigt. Dabei greift PlutoTV die Ausstrahlung von DAZN auf, Ihr werden also das gewohnte Kommentatoren-Team um Elmar Paulke hören.