Promi Darts WM 2024: Promis, Spieler, Profis, Modus, Übertragung live im Free-TV und Livestream

© getty

Promi Darts WM 2024: Übertragung live im Free-TV und Livestream

Das Finale der PDC-Weltmeisterschaft wird am 3. Januar an der Dartsscheibe ausgetragen, wenige Tage später geht es weiter in der Dartswelt mit der Promi Darts WM 2024. Am 6. Januar ist ProSieben live dabei mit der Übertragung im Düsseldorfer Hotel Maritim, los geht es um 20.15. Neben der Übertragung im Free-TV ist das Spektakel auch im Livestream bei Joyn zu sehen.

Promi Darts WM: Gewinner der letzten Jahre

Michael van Gerwen wurde bei nur fünf Auflagen der Promi Darts WM gleich dreimal Sieger. Mit Martin Schindler und Max Hopp durften jedoch auch zwei deutsche Profis bereits im Finale jubeln. Bülent Ceylan und Gerwyn Price schafften es letztes Jahr ins Finale.