Darts, Premier League 2024: Teilnehmer, Termine, Orte, Übertragung im TV und Livestream

Darts, Premier League 2024: Termine und Orte

Die Premier-League-Vorrunde wird am 1. Februar mit dem 1. Spieltag in der walisischen Hauptstadt Cardiff eröffnet und am 16. Mai mit dem 16. Spieltag in Sheffield (Vereinigtes Königreich) beendet. Der Wettbewerb wird in 17 Städten in vier Ländern (Irland, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Deutschland) bestritten.

Auf die Vorrunde folgen am 23. Mai dann die Playoffs in London, an denen nur die vier Besten der Tabelle teilnehmen. Mit zwei Halbfinals und einem Finale wird an diesem Abend der Premier-League-Sieger ermittelt. Van Gerwen ist mit sieben Titeln Rekordhalter und gleichzeitig auch amtierender Titelverteidiger.