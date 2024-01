Luke Littler: Preisgeld bei Darts WM, Alter, Familie, Freundin, Schwester, Karriere, Erfolge, Titel

Luke Littler: Preisgeld bei Darts WM, Karriere, Titel und Erfolge

Mit dem Einzug in das Finale der Darts WM hat Luke Littler bereits 200.000 Pfund (etwa 230.000 Euro) an Preisgeldern sicher, mit einem Triumph im Endspiel würde diese Summer sogar auf 500.000 Pfund steigen. "Ich kann mir jetzt ein noch besseres Auto kaufen, als das, was ich jetzt im Kopf hatte", sagte der 16-Jährige bereits schmunzelnd.

Vor WM-Beginn stand Littler erst bei 2500 Pfund an Preisgeldern und damit in der Weltrangliste auf Rang 164. Littler spielt seit 2022 ausschließlich bei Turnieren für Erwachsene, im vergangenen Sommer schloss er die Schule ab und konzentriert sich voll auf seine Karriere als Dart-Profi. Die startete er im Alter von neun Jahren, als er das erste Mal mit richtigen Darts warf.

Als 12-Jähriger durfte er bereits in der Anwesenheit von einem Star spielen, nämlich keinem Geringeren als seinem Finalgegner Luke Humphries! Als 14-Jähriger gelang ihm dann der erste 9-Darter, den die Junior Darts Corporation jemals gefilmt hatte. Im selben Jahr, 2021, wurde er Sieger der England Youth Open und bei den Irish Open.