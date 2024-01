Kontroverse Debatte um Premier-League-Teilnahme von Darts-Wunderkind Luke Littler: Luke Humphries pflichtet Gerwyn Price bei

Nach Gerwyn Price hat auch Luke Humphries eine Berufung von Luke Littler in die Darts-Premier-League gefordert. "Er ist einer der besten Spieler der Welt", begründete Humphries im Anschluss an seinem 7:4-Sieg im WM-Finale gegen das 16-jährige Wunderkind.

Am Donnerstag wird der Welt-Verband PDC die acht Teilnehmer an der alljährlich im Frühling jeden Donnerstag ausgetragenen Premier League bekanntgeben. Neben den vier bestplatzierten Spielern der Weltrangliste (Humphries, Michael van Gerwen, Michael Smith und Nathan Aspinall) vergibt die PDC vier Wildcards - in Frage dafür kommt auch Littler.

Zuletzt hatte sich Gerwyn Price, der ebenfalls auf eine Wildcard hoffen muss, für Littler eingesetzt: "Dieser Junge ist unglaublich. Er verdient zu 1000000 Prozent einen Platz im größten Turnier. Die Premier League ist für solche jungen Superstars gemacht." Skeptiker befürchten unterdessen, dass eine Teilnahme am Turnier aufgrund des großen Drucks zu früh käme. "Ich denke, die PDC wird mich raus lassen, weil das wäre einfach zermürbend", sagte Littler selbst.