Darts-WM - Wunderkind im "Wonderland": 16-jähriger Luke Littler stürmt den "Ally Pally"

Die Fans hieven Luke Littler ins "Wonderland", eine Ikone vergleicht ihn mit Lionel Messi - und plötzlich ist er auch Titelkandidat: Der 16-jährige Engländer mit dem Spitznamen "The Nuke" ("Die Atombombe") hat die größte Darts-Bühne der Welt mit einem Knall betreten. Schon in seinem ersten WM-Match pulverisierte Littler einen Rekord, weitere dürften schnell folgen.

Littler fertigte in der ersten Runde den Niederländer Christian Kist mit einem Average von über 106 Punkten ab - einen höheren gab es bei einem WM-Debüt noch nie. Am Donnerstag bezwang der Junioren-Weltmeister dann auch den an Position 20 gesetzten UK-Open-Sieger Andrew Gilding, der mit 53 Jahren auch sein Großvater sein könnte.

Nach dem Match hallten Wonderland-Gesänge durch den legendären Alexandra Palace, mit denen die Fans eigentlich der Legende Phil Taylor huldigen. "Es ist unglaublich, dass mich jetzt so viele Leute kennen und wie sehr das Publikum auf meiner Seite ist", sagte Littler gerührt.