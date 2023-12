Darts WM heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Tag 7 im TV und Livestream?

Bei der Darts-WM 2024 geht es munter weiter. Am heutigen Donnerstag, den 21. Dezember, werden die letzten Erstrundenspiele - zwei sind es noch - absolviert, bevor der Fokus endgültig auf die zweite Runde umschwenkt. Wieder einmal stehen insgesamt acht Partien auf dem Plan. Diese werden auf zwei Sessions aufgeteilt - in eine, die um 13.30 Uhr beginnt und in eine, die um 20 Uhr losgeht.

Mit im Einsatz ist auch der Deutsche Gabriel Clemens, der am Abend gegen Man Lok Leung sein Zweitrundenspiel bestreitet.